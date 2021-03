Vins d'Allemagne invite les Canadiens à célébrer l'anniversaire du riesling, le 13 mars prochain

TORONTO, le 3 mars 2021 /CNW/ - Vins d'Allemagne annonce que le 13 mars a été officiellement désigné comme journée d'anniversaire du riesling, donnant ainsi chaque année la chance aux amateurs de vin de célébrer ce populaire cépage, porte-étendard de la viticulture allemande. Cette date correspond à la toute première mention du cépage dans les registres du comte Katzenelnbogen, le 13 mars 1435, à proximité de la région du Rheingau.

Bon anniversaire, cher riesling! (Groupe CNW/Les Vins d’Allemagne au Canada) Vins d'Allemagne (Groupe CNW/Les Vins d’Allemagne au Canada)

L'Institut du vin allemand encourage dès lors les fans de riesling à travers le monde à célébrer la polyvalence et le caractère si unique de ce cépage en portant un toast avec lui. Ils sont aussi expressément invités à partager sur les médias sociaux les photos, commentaires de dégustation et anecdotes ou souvenirs savoureux liés au riesling à l'aide du mot-clic #anniversaireduriesling. Cette désignation anniversaire officielle vise à augmenter la notoriété du riesling allemand, cépage qui donne des vins incroyablement polyvalents à table, qui traduit le terroir comme pas un, qui vieillit admirablement et qui est doté d'une vivifiante acidité ainsi que d'éclatantes odeurs et saveurs fruitées.

L'Allemagne est un pays viticole très ancien, depuis même 50 A.C., et depuis fort longtemps également le riesling est-il considéré comme le fleuron de sa production. Les vignerons du Rheingau et de la Moselle ont été les premiers à cultiver et vinifier le cépage, les archives en faisant mention dès le début du XVe siècle. Puis, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, le riesling a gagné la Hesse rhénane et le Palatinat. Avec l'évolution du climat et de la viticulture, le XIXe siècle s'est avéré une sorte d'âge d'or pour le vin allemand en général. En 1995, le riesling s'est définitivement affirmé comme étant le roi des cépages allemands ; il est de plus étroitement lié aux nouveaux modèles de production et de consommation, axés sur la qualité et observables à travers tout le pays.

Avec environ 23 800 hectares, soit 45 pour cent du total mondial, l'Allemagne constitue aujourd'hui le plus grand vignoble à riesling du globe. Particulièrement adapté aux climats frais, le riesling est planté dans les 13 régions viticoles officielles d'Allemagne. Selon le type de sol et de microclimat, il donne à terme des vins d'une exquise diversité, allant du très sec au suavement sucré. Un riesling allemand « typique » est marqué au nez par la pêche ou la pomme, et en bouche son acidité est notable. D'une rare polyvalence à table, le riesling se prête également bien à la production de vin mousseux.

« Le moment ne saurait être mieux choisi pour célébrer le riesling

allemand », indique Steffen Schindler, directeur du marketing du Deutsches Weininstitut (DWI). « L'occasion est historique, qui nous permet de célébrer la naissance du cépage le plus polyvalent au monde. »

Les antennes internationales du DWI vont faire la promotion de l'anniversaire du riesling sur les médias sociaux, du Canada à la Norvège, en passant par la Chine et le Japon. #anniversaireduriesling

Pour en savoir plus sur l'Institut du vin allemand, rendez-vous sur www.vinallemandcanada.com

Suivez-nous:

www.facebook.com/vinsallemagneCA

SOURCE Les Vins d’Allemagne au Canada

Renseignements: Contact média: Vins d'Allemagne Canada, Ted Kalaboukis [email protected]