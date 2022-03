Vins Arterra Canada recrute un vétéran des domaines de la transformation des consommateurs, du numérique, des données et de la croissance comme nouveau PDG

« Arterra voit d'importantes occasions de profiter de sa position actuelle de chef de file dans la catégorie des vins pour devenir l'une des grandes entreprises du Canada », a déclaré Dave Perkins, président du conseil d'administration. « Nous sommes convaincus que le fort leadership de John s'appuiera sur notre succès actuel et fera passer notre organisation au niveau supérieur. »

Avant de se joindre à Arterra, John travaillait chez NordStar (société mère de Torstar), où il occupait le poste de vice-président et président du service numérique. Il était auparavant président et PDG de Torstar et éditeur du Toronto Star, où il a créé et dirigé une transformation numérique de l'entreprise axée sur la croissance.

« Arterra est un modèle de succès au pays qui permet de faire connaître le Canada dans l'industrie des vins du monde entier par des marques fortes comme Jackson-Triggs et Inniskillin. Je suis ravi de me joindre à l'équipe de classe mondiale d'Arterra et j'ai hâte de diriger cette entreprise dans le prochain chapitre de sa croissance », a déclaré John.

John succède à Jay Wright, qui prend sa retraite après 20 année fructueuses à la tête d'Arterra et, avant cela, de Constellation Brands et de Vincor Canada.

À propos d'Arterra

Vins Arterra Canada, Inc. est la plus importante entreprise de production et de commercialisation de vins canadiens et importés, primés et reconnus à l'échelle internationale au Canada. Elle détient entre autres les marques Jackson-Triggs, Inniskillin, Bodacious, BASK, Saintly, Bù et Kim Crawford. Basée à Mississauga, en Ontario, Arterra exploite huit domaines vinicoles partout au pays et plus de 690 hectares de vignobles de prestige dans les régions vinicoles du Canada. Pour de plus amples renseignements concernant Arterra, consultez le site Web à l'adresse www.arterracanada.com ou suivez-nous sur : https://twitter.com/ArterraCanada or https://www.linkedin.com/company/arterra-wines-canada/mycompany/

