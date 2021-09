Avant de se joindre à Vinli, M. Moore a dirigé Verizon Telematics, où il s'est concentré sur la direction des efforts mondiaux avec les fabricants de camions et d'automobiles OEM, y compris Ford, General Motors, Volvo, Nissan, Ivecco et d'autres, en leur fournissant une plateforme d'intelligence connectée, innovante et de pointe. Au cours des 10 dernières années, il a démontré sa capacité à créer des partenariats significatifs avec de grandes multinationales internationales et à leur apporter une solution qui aide à répondre aux besoins particuliers des clients. Il a mené avec succès, année après année, une équipe dont l'objectif était d'atteindre 1 milliard de dollars de revenus récurrents.

« Kevin Moore est un pionnier de l'industrie des véhicules connectés. Il va sans dire que peu de personnes dans le secteur peuvent offrir des services et une technologie de flotte évolutive aux grands constructeurs automobiles du monde entier. Nous sommes ravis de travailler avec lui pour apporter notre technologie et nos services à des millions de voitures en circulation aujourd'hui. »

- Mark Haidar, chef de la direction, Vinli

« Je suis ravi de me joindre à Vinli. Cette organisation et ce rôle m'offrent une occasion très opportune d'apporter une technologie de pointe aux plus grands acteurs de l'industrie automobile. »

- Kevin Moore, vice-président exécutif à la direction des ventes, Vinli

Avant de rejoindre Verzion, Kevin Moore était vice-président des ventes OEM pour Telogis et directeur du marketing des solutions industrielles pour Intermec by Honeywell.

M. Moore est titulaire d'un baccalauréat en commerce et en marketing de la Kennedy Western University et il est un vétéran de l'armée américaine.

À propos de Vinli

Vinli a créé la plateforme de véhicules connectés la plus avancée et le plus grand écosystème d'applications mobiles automobiles au monde. En partenariat avec des géants de la technologie et de l'automobile comme Samsung, Cox Automotive, Meineke Car Care Centers et ALD Automotive, la plateforme d'intelligence Vinli identifie, recueille et traite des données provenant de sources multiples tout en offrant des solutions d'applications mobiles personnalisables.

Grâce à une plateforme d'intelligence exclusive, pilotée par un moteur « d'autoapprentissage » et programmée pour fournir une suite d'API et d'autres outils permettant le développement et le déploiement rapides d'applications, Vinli crée des services personnalisés pour les constructeurs automobiles, les entreprises de parcs de véhicules et les clients du marché secondaire qui souhaitent rester compétitifs dans le domaine en pleine expansion de la mobilité et du transport.

Le siège social de l'entreprise se situe à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez vin.li .

