LOS ANGELES, 18 novembre 2021 /CNW/ - Au Salon de l'automobile 2021 de Los Angeles, VinFast a officiellement lancé sa marque mondiale de véhicules électriques (VÉ) et a dévoilé deux modèles de VUS électriques, le VF e35 et le VF e36, équipés de plusieurs technologies avancées. Cet événement représente une étape importante dans le plan d'expansion mondial visant à « stimuler le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents (VÉ) » et à réaliser « l'avenir de la mobilité » pour une planète verte et un développement durable.

En lançant une marque mondiale de véhicules électriques au Salon de l'automobile 2021 de Los Angeles, VinFast a fait de l'Asie du Sud-Est un acteur de premier plan dans le paysage mondial de l'automobile.

VinFast propose un écosystème de véhicules électriques complet et moderne qui repose sur une plateforme de services intelligents et d'expériences personnalisés pour les clients. En diffusant le message de « l'avenir de la mobilité », VinFast espère inciter les membres de la communauté internationale à agir ensemble pour créer un environnement vert, propre et durable pour les générations futures.

Michael Lohscheller, chef de la direction de VinFast Global, a déclaré : « Nous sommes profondément motivés à l'idée d'inciter nos clients à faire preuve d'audace et à se joindre à la révolution des VÉ pour accélérer les solutions qui permettront de répondre à cette crise. VinFast est convaincu que l'« avenir de la mobilité » passera par des voitures électriques intelligentes, hautement personnalisées et intégrées à des technologies bénéfiques pour la vie et l'environnement. Ces véhicules répondront à ces défis tout en respectant les normes de sécurité et en offrant une expérience de conduite supérieure et confortable. »

Lors de l'événement, VinFast a également présenté le VF e35 et le VF e36, deux modèles de VUS électriques dans les segments de marché D et E respectifs. Présenté pour la première fois au public, le VF e35 a impressionné le public avec un équilibre de lignes délicates, mais nettes et précises qui contribuent à la puissance et au progrès de la conception. Cette belle harmonie crée des proportions modernes et un effet que l'on nomme « équilibre dynamique » dans le jargon du surfaçage.

Le VF e36 a, quant à lui, attiré l'attention avec son apparence forte et dynamique. Les détails de conception du VF e36 lui donnent un aérodynamisme exceptionnel et une portée étendue, y compris des « rideaux d'air » dans le capot et à l'avant pour rediriger l'air des zones de résistance élevée. De plus, les poignées de porte, les vitres et les garnitures sont parfaitement intégrées à la carrosserie. La ligne de toit inclinée et les vitres latérales effilées sont également très aérodynamiques.

Ces deux VÉ intègrent des systèmes avancés d'assistance à la conduite, notamment le système de suivi de voie, l'alerte en cas de collision, le contrôle de vigilance, le stationnement entièrement automatisé et le système d'appel au véhicule, entre autres. De plus, les modèles VF e35 et VF e36 sont équipés d'un système d'infodivertissement intelligent, comprenant des fonctions de commande dans la voiture comme un assistant vocal, un assistant virtuel et des services de commerce électronique, entre autres.

Le VF e35 et le VF e36 ont vu le jour grâce aux investissements stratégiques de VinFast dans son système interne de recherche et de développement, aux collaborations mondiales avec des entreprises technologiques et des entreprises en démarrage novatrices, ainsi qu'aux partenariats prestigieux de l'entreprise dans l'industrie automobile établis au fil des ans.

Les modèles de VUS électriques de VinFast seront disponibles en précommande au premier semestre de 2022, les livraisons devant débuter au quatrième trimestre de la même année.

VinAI, Vantix et VinBigData, les membres de l'écosystème technologique du Vingroup, se sont joints à VinFast lors du Salon de l'automobile 2021 de Los Angeles. Ces entreprises figurent parmi les chefs de file du secteur de la recherche, des solutions et des services d'intelligence artificielle au Vietnam. Leurs contributions à la recherche et au développement de nombreuses fonctionnalités intelligentes, de systèmes avancés d'assistance à la conduite et de l'assistant virtuel, ont procuré à VinFast d'importants avantages concurrentiels.

L'introduction officielle de la marque de véhicules électriques VinFast, ainsi que le lancement de deux modèles de véhicules électriques au Salon de l'automobile 2021 de Los Angeles, est la première étape de la stratégie de VinFast pour conquérir le marché international, la marque prévoyant s'étendre aux marchés du Canada et de l'Europe dans les mois à venir.

À propos du Salon de l'automobile de Los Angeles

Fondé en 1907, le Salon de l'automobile de Los Angeles est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord et il est largement reconnu comme l'un des plus influents au monde. Reflétant son emplacement, le Salon célèbre l'histoire d'amour que les citoyens de Los Angeles ont pour leurs voitures et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie. Le Salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de l'Action de grâces et il est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, passionnés de voitures et clients. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces révolutionnaires dans l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le Salon de l'automobile de Los Angeles est soutenu par la Greater LA New, Car Dealer Association et il est exploité par ANSA Productions. Suivez le Salon de l'automobile de Los Angeles sur Twitter, Facebook ou Instagram et abonnez-vous aux alertes à http://www.laautoshow.com/ pour recevoir ses dernières nouvelles et informations.

À propos de Vingroup

Fondé en 1993, Vingroup est l'un des principaux conglomérats privés de la région, avec une capitalisation totale de 35 milliards de dollars américains provenant de trois sociétés cotées en bourse (en date du 4 novembre 2021). Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines principaux : La technologie, l'industrie et les services. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : https://www.vingroup.net/en.

À propos de VinFast

VinFast, membre du Vingroup, est une marque qui fait avancer la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondée en 2017, VinFast est propriétaire d'un complexe de fabrication automobile de pointe, doté d'une évolutivité de premier plan à l'échelle mondiale et qui offre une automatisation allant jusqu'à 90 % à Hai Phong, au Vietnam.

VinFast a annoncé trois modèles de voiture électrique, des politiques exceptionnelles de location de batteries et des garanties de 10 ans de premier plan dans l'industrie. En juillet 2021, VinFast a commencé à étendre ses activités aux marchés nord-américains et européens. Deux de ses modèles de VUS électriques intelligents, le VF e35 et le VF e36, devraient être disponibles pour des précommandes à l'échelle mondiale au premier semestre de 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez le site : https://vinfastauto.com/

