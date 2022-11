VINFAST CÉLÈBRE SON LANCEMENT AU CANADA AVEC L'OUVERTURE DE SON PREMIER MAGASIN AU CENTRE COMMERCIAL YORKDALE

TORONTO, le 16 nov. 2022 /CNW/ - VinFast a officiellement ouvert son premier magasin canadien au centre commercial Yorkdale à Toronto, en Ontario. Cet emplacement phare fait partie du déploiement de l'entreprise au Canada, avec sept autres magasins prévus avant la fin de l'année, dont deux emplacements au CF Carrefour Laval au Québec, et au centre commercial Park Royal à Vancouver, en Colombie-Britannique.

VinFast Yorkdale

Le réseau de magasins VinFast fait partie de la stratégie de mise en marché canadienne de VinFast : huit centres de vente au détail et de service ouvriront en 2022, les premiers d'un réseau de points de vente qui permettront d'établir des relations personnalisées avec les clients canadiens en assurant fiabilité, commodité et tranquillité d'esprit tout au long du processus d'achat et de possession de leurs véhicules VinFast.

Conçu pour véhiculer le thème : "Mobilité du futur", VinFast Yorkdale a été créé à partir de langages de conceptions futuristes et minimalistes, de technologies avancées et met en avant une expérience interactive pour le consommateur. L'ambiance spacieuse du magasin juxtapose des finitions modernes en provenance de producteurs canadiens locaux à des éléments de design inspirés par la beauté des merveilles naturelles du Vietnam, afin d'offrir aux clients une expérience harmonieuse.

L'emplacement privilégié permet aux clients d'accéder facilement à VinFast Yorkdale pour découvrir les détails intérieurs et extérieurs des VUS électriques de VinFast - le VF 8 et le VF 9, tout en découvrant ses technologies de pointe et en discutant en tête-à-tête avec les spécialistes des produits VinFast. Chez VinFast Yorkdale, les visiteurs pourront également tester le VF 8 et voir les caractéristiques du véhicule sur un grand écran LED - une exclusivité mondiale pour VinFast.

M. Huynh Du An, PDG de VinFast Canada, a déclaré : "L'ouverture du premier magasin au Canada marque la prochaine étape de l'expansion mondiale de VinFast. Notre réseau de magasins sera essentiel pour interagir avec nos clients, assurer un service de qualité et des relations solides au Canada sur notre route vers un avenir durable. "

Les clients peuvent visiter VinFast Yorkdale au 3401 rue Dufferin, Toronto, ON M6A 2T9 et réserver le VF 8 et le VF 9 sur VinFastAuto.ca, ainsi que se tenir au courant des futurs événements VinFast et des ouvertures de magasins à venir :

VinFast Carrefour : CF Carrefour Laval, 3003 Boul. le Carrefour, Laval, QC H7T 1C7

H7T 1C7 VinFast Park Royal : Centre commercial Park Royal , 2002 Park Royal S, West Vancouver, BC V7T 2W4

À propos de VinFast

VinFast - un membre de Vingroup - a pour ambition de mener la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Établi en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité de premier plan au niveau mondial, qui se targue d'une automatisation à hauteur de 90 % à Hai Phong, au Vietnam.

Fortement engagée dans la mission d'un avenir durable pour tous, VinFast innove constamment pour proposer des produits de haute qualité, des services intelligents avancés, des expériences clients transparentes et une stratégie de prix pour tous, afin d'inspirer les clients du monde entier à créer conjointement un avenir de mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : VinFastAuto.com.

À propos de Vingroup

Fondé en 1993, Vingroup est l'un des principaux conglomérats privés d'Asie, avec une capitalisation totale d'environ 35 milliards de dollars américains provenant de trois sociétés cotées en bourse. Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines principaux : la technologie et l'industrie, les services et l'entreprise sociale. Pour en savoir plus, consultez : Vingroup.net/en.

