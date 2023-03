MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - VINCI Energies, vient de faire l'acquisition, via sa filiale TCI (Transelec Common Inc.), d'Elecso, une entreprise spécialisée en travaux électriques et instrumentation située à Sorel-Tracy au Québec (Canada).

« L'achat d'Elecso est une acquisition stratégique pour VINCI Energies, après celle de TCI en 2020. Elle contribue à élargir notre portefeuille d'activités en l'ouvrant sur le secteur industriel », déclare Philippe Peter, PDG de VINCI Energies Canada Infra. Il ajoute « Nous sommes un réseau fondé sur l'excellence et nous grandissons agilement en intégrant des entreprises qui sont les meilleures dans leurs secteurs respectifs ».

Fondée en 1976, Elecso fournit des prestations en matière de réseaux de moyenne tension, de distribution électrique, d'éclairage et d'instrumentation pour desservir les infrastructures portuaires et aéroportuaires, ainsi que les industries des pâtes et papiers, de l'aluminerie et de la biométhanisation (traitement biologique des matières organiques résiduelles). Elecso compte près de 130 employés et son chiffre d'affaires était de 32 millions CAD en 2022.

L'entreprise va renforcer l'implantation de VINCI Energies au Québec, en rejoignant TCI, acteur majeur des projets complexes et d'envergure de la province, et proposant le réseau d'expertises le plus diversifié en infrastructures d'énergies renouvelables, de télécommunications, d'équipements urbains et de services connexes à valeur ajoutée. Depuis 45 ans, TCI développe des expertises de pointe dans la construction et la maintenance d'infrastructures de production, de transport, de transformation et de distribution d'hydroélectricité et d'énergie éolienne ; l'électrification des transports ; la création et l'entretien des réseaux de télécommunication et de systèmes VDI (voix, données et images), ainsi que le développement et la mise à niveau d'infrastructures urbaines d'importance telles l'éclairage public, le remplacement des canalisations d'aqueduc ou la construction de trottoirs.

« Avec l'arrivée d'Elecso, nous sommes très heureux d'accueillir de nouveaux collaboratrices et collaborateurs désireux d'œuvrer dans la transition énergétique. » ajoute Philippe Peter.

