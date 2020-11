Ville-Marie passe à l'action pour mettre en valeur son patrimoine architectural et paysager

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Soucieux de protéger le patrimoine montréalais, l'arrondissement de Ville-Marie déposera ce mardi soir son premier Plan de mise en valeur du patrimoine local lors de la séance du conseil d'arrondissement. Afin de mieux encadrer la préservation du patrimoine bâti et de sensibiliser la communauté à l'importance d'en prendre soin, 10 interventions ont été ciblées telles que la protection d'enseignes commerciales d'intérêt patrimonial, l'élaboration d'un inventaire du patrimoine de proximité et l'identification de nouveaux immeubles d'intérêt patrimonial.

« Témoin de l'histoire montréalaise, le patrimoine architectural et paysager de Ville-Marie est une richesse collective que nous devons tous et toutes chérir. Qu'il soit classé, d'intérêt ou modeste, notre patrimoine contribue à l'identité de nos quartiers. Cet héritage inestimable a tissé l'ADN de notre métropole; il mérite notre plus grande considération », a mentionné Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie. « Mais pour être en mesure de bien le protéger, il faut d'abord mieux le connaître. C'est pourquoi nous passons aujourd'hui à l'action en posant des gestes concrets pour mettre en valeur notre patrimoine local et ainsi le préserver pour les générations actuelles et futures. »

19 enseignes emblématiques protégées

À partir d'un recensement de quelque 200 enseignes commerciales sur son territoire, l'Arrondissement a identifié 19 enseignes d'intérêt afin d'assurer leur préservation et d'encadrer d'éventuelles demandes de transformation. Dans le paysage montréalais depuis plus de 35 ans, elles ont été sélectionnées pour leur valeur paysagère, esthétique et sociale. Parmi celles-ci, notons les emblématiques enseignes d'Archambault, de Farine Five Roses et de Guaranteed Pure Milk.

Concrètement, le retrait ou la transformation d'enseignes d'intérêt et de toute autre enseigne située sur un immeuble comportant une enseigne d'intérêt devra désormais être approuvé par l'Arrondissement.

En plus de ces enseignes d'intérêt, de nouvelles dispositions encadrant les enseignes commerciales et publicitaires et l'éclairage des bâtiments seront inscrites à la réglementation d'urbanisme.

Inventaire du patrimoine de proximité

L'Arrondissement a dressé au cours des dernières années un inventaire des éléments architecturaux d'intérêt patrimonial sur les façades de près de 4 500 bâtiments résidentiels construits sur son territoire avant 1945. Les parements de brique d'argile rouge, les balustrades en fer forgé et les fausses mansardes sont quelques exemples de composantes du patrimoine de proximité, témoignant de l'histoire du développement de Montréal.



« Ce recensement, une première à Montréal, permettra aux équipes de l'Arrondissement de mieux accompagner les propriétaires qui planifient des travaux de rénovation et de les sensibiliser à l'importance de préserver les éléments distinctifs de leur immeuble. Cette approche collaborative favorisera également l'appropriation citoyenne du patrimoine local de Ville-Marie, tout en renforçant la fierté des résidentes et des résidents de l'arrondissement à y vivre », a affirmé Anne-Marie Sigouin, conseillère désignée de l'Arrondissement de Ville-Marie et présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports. L'inventaire et les fiches de chaque bâtiment recensé seront disponibles à compter du printemps 2021.

De nouveaux immeubles d'intérêt patrimonial

L'Arrondissement a reconnu en février dernier 73 nouveaux immeubles d'intérêt patrimonial, portant à 150 le nombre total de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments d'exception encadrés par le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie.

Dans le but de favoriser la préservation de ces immeubles, les propriétaires devront respecter des exigences supplémentaires afin que leurs travaux extérieurs soient autorisés par les équipes de l'Arrondissement, à la suite d'une évaluation rigoureuse.

Pour connaître toutes les interventions, consultez le Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-Marie.

