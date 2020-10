Ville-Marie élabore un plan d'action pour redynamiser le Quartier chinois

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la démarche consultative sur l'avenir du Quartier chinois entamée en 2019, l'arrondissement de Ville-Marie rend public le rapport synthèse des besoins et des attentes de la communauté et donne le coup d'envoi à l'élaboration d'un plan d'action pour le développement du quartier de concert avec le milieu.

« L'arrondissement Ville-Marie s'est engagé l'an dernier dans une démarche structurante et participative pour assurer la vitalité du Quartier chinois. Ce diagnostic propose une vision commune qui permet d'identifier les priorités du secteur tout en cernant les aspirations des acteurs à long terme », a souligné Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques. « Avec l'élaboration d'un plan d'action concerté, nous répondons favorablement à l'une des recommandations du rapport, tout en réitérant notre engagement à soutenir la relance du Quartier chinois. La redynamisation de ce quartier historique du centre-ville est d'autant plus importante dans le contexte actuel, alors que ses commerces sont durement affectés par les impacts économiques de la pandémie. »

Des actions concrètes pour le Quartier chinois

Afin de contribuer à l'identification d'actions concrètes de développement du Quartier chinois, des comités de travail réunissant des citoyen(ne)s, des expert(e)s et des organismes du milieu seront prochainement mis sur pied en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM). Les citoyens et citoyennes qui souhaitent se joindre à un comité de travail peuvent poser leur candidature sur le site de la consultation à realisonsmtl.ca/quartierchinois.

À partir des recommandations des comités de travail et des besoins exprimés par la population, un plan d'action sera établi autour de six thématiques : l'identité et le rayonnement du quartier, la vitalité commerciale et économique, le patrimoine, le logement, l'espace public et la mobilité, et la qualité de vie.

À l'écoute de la communauté

En collaboration avec le CEUM, l'arrondissement de Ville-Marie a lancé à l'été 2019 la consultation « Ensemble pour la vitalité du Quartier chinois ». Six activités participatives et des rencontres avec un comité consultatif composé d'acteurs du milieu ont permis de dresser le diagnostic des besoins et des attentes de la population. Au total, les activités de consultation ont réuni près de 500 membres de la communauté chinoise et des citoyen(ne)s qui ont à cœur l'avenir du Quartier chinois.

Le rapport complet ainsi que le résumé écrit et vidéo de celui-ci sont disponibles à realisonsmtl.ca/quartierchinois.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Source : Samuel Dion, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]montreal.qc.ca

Liens connexes

https://montreal.ca/ville-marie