Ville-Marie amorce la démarche d'approbation du projet du Complexe immobilier Havre-Frontenac dans le Quartier Sainte-Marie

« La demande en logement a atteint un niveau critique qui requiert des actions concrètes et rapides. Que ce soit les populations vulnérables, les familles de la classe moyenne ou nos personnes aînées, tous doivent pouvoir avoir accès à un logement sécuritaire et abordable dans notre métropole. Avec des projets immobiliers mixtes et socialement inclusifs comme celui de la STM, on fait un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif, et ce, dans un quartier où il était grand temps qu'un projet du genre voie le jour », a affirmé la mairesse de la ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.