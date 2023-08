VILLE DE SAINT-LAMBERT - FRANÇOIS PÉPIN NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL

SAINT-LAMBERT, QC, le 21 août 2023 /CNW/ - Le conseil municipal vient d'entériner, en séance ordinaire, la nomination de M. François Pépin à titre de directeur général de la Ville de Saint-Lambert.

M. François Pépin, nouveau directeur général de la Ville de Saint-Lambert (Groupe CNW/Ville de Saint-Lambert)

La mairesse Pascale Mongrain et l'ensemble du conseil municipal se réjouissent de cette nomination qui représente un atout important pour notre municipalité : « Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le monde municipal, M. Pépin a occupé au cours de sa carrière plusieurs postes de direction dans les secteurs privé et public qui en font non seulement un gestionnaire aguerri, mais lui confèrent également une connaissance approfondie du milieu. Ses compétences et son humanisme en font le meilleur candidat pour soutenir le conseil municipal et les employés municipaux dans leur mission commune d'offrir des services de qualité à nos citoyens. »

Ingénieur de formation, M. Pépin a débuté sa carrière municipale dans des postes de directeur du génie et des travaux publics et a occupé, au cours des neuf dernières années, les fonctions de directeur général des villes de Joliette et de Victoriaville. M. Pépin détient également la désignation d'Administrateur de sociétés certifié (ASC).

« François Pépin est un gestionnaire de haut niveau doté d'un style de leadership participatif et mobilisateur, ainsi que d'un fort sens politique et stratégique. Nous sommes convaincus qu'il saura gérer avec succès les différents défis qui l'attendent », a poursuivi Mme Mongrain.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à l'équipe de la Ville de Saint-Lambert. Reconnue comme une belle ville où il fait bon vivre, je suis déjà très motivé à l'idée de m'impliquer dans la gestion quotidienne des activités. Je remercie le conseil municipal pour la grande confiance qu'il me témoigne », a ajouté François Pépin.

M. Pépin entrera en poste le 2 octobre prochain. Il prendra ainsi la relève de Jasmin Savard qui quittera ses fonctions le 25 août. « Au nom du conseil municipal, je remercie M. Savard pour le travail accompli au cours de la dernière année et demie et pour sa contribution tangible à l'avancement et à la concrétisation de plusieurs projets », a conclu la mairesse.

