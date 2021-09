Ville de Maniwaki - Début des travaux de réfection du pont enjambant la rivière Désert, sur la route 105

GATINEAU, QC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, soulignent le début des travaux de réfection du pont enjambant la rivière Désert, sur la route 105, entre les rues Gilmour et des Oblats, à Maniwaki.

Ce projet, estimé à près de 3,8 M$, consiste principalement à réparer les éléments de fondation de la structure, et plus précisément à réparer le tablier du pont, la dalle et les poutres.

Citations

« La réalisation de ce type de projet est incontournable pour le ministère des Transports afin d'assurer le maintien d'infrastructures efficaces et sécuritaires sur notre réseau routier. En effet, ces importants travaux de réfection vont permettre d'assurer des déplacements sécuritaires pour les 16 400 usagers qui empruntent la structure quotidiennement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La route 105 est un axe routier d'importance pour la région. Cette route est très sollicitée chaque jour, notamment à la hauteur du pont, au-dessus de la rivière Désert. Je me réjouis de voir la mise en œuvre de ce projet pour lequel tous les efforts ont été déployés afin de limiter les répercussions sur la circulation durant la réalisation des travaux. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants

Le pont a été construit en 1957.

Ce projet occasionnera des entraves mineures à la circulation. En effet, seules les voies de virage à gauche seront fermées en tout temps et des chemins de détour seront mis en place dans les rues situées à proximité du chantier. Durant certaines étapes précises du projet seulement, des fermetures de courte durée, d'une direction à la fois sur le pont, pourraient être nécessaires.

Les interventions seront suspendues durant la période hivernale et reprendront au cours du mois d'avril 2022.

Toutes les entraves à la circulation et leur date de mise en place seront diffusées sur Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de l'Outaouais.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

