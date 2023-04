Village Montréal transforme la haine en beauté

Village Montréal crée une robe unique en réponse à la mouvance anti-drag

MONTREAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Alors que les dernières semaines ont été teintées de différentes manifestations haineuses à l'égard des communautés 2SLGBTQ+, notamment dans le cadre du mouvement contre les lectures de contes aux enfants par des drag queens, Village Montréal lance une initiative hors du commun. Accompagnée de LG2, l'organisation souhaite lancer un message de bienveillance, d'inclusion et d'acception grâce à une création unique : une robe fabriquée de toutes pièces à partir d'affiches vues au Québec - et chez nos voisins du Sud - lors des rassemblements anti-drag. De ces pancartes ont été découpés des milliers de petits pétales de papier qui ont par la suite habillé Sasha Baga, artiste drag bien connue de la scène montréalaise, la transformant ainsi en un message vivant . À travers cette confection vestimentaire, Village Montréal soutient la communauté drag en plus de valoriser la tolérance et la diversité afin de faire place à une société toujours plus inclusive.

Sasha Baga, artiste drag (Groupe CNW/Village Montréal) Sasha Baga, artiste drag (Groupe CNW/Village Montréal)

« En cette période où on assiste à une surenchère du discours haineux envers les communautés 2SLGBTQ+, en particulier contre la communauté trans, on a vu cette idée puissante proposée par LG2 comme une occasion de célébrer l'art de la drag, un art qui, jusqu'à tout récemment, était confiné aux cabarets, aux bars et ultimement au Village. On voulait rendre hommage aux drag queens et aux drag kings, ces artistes de cœur et de courage qui partagent nos valeurs d'inclusion, d'innovation et de respect. »

-- Gabrielle Rondy, directrice générale, Village Montréal

« Je demeure convaincue que la beauté engendre la beauté. La culture drag est bien plus que du divertissement, elle est portée par des personnes qui valorisent les différences dans l'unicité de chacun.e. La présence des drag queens et des drag kings dans l'espace public soulève des questions et notre rôle est d'y répondre par ce que nous savons le mieux faire : célébrer la diversité. »

-- Sasha Baga, artiste drag, femme trans et militante des communautés 2SLGBTQ+

La robe, exposée exclusivement dans la vitrine des bureaux de Village Montréal, peut aussi être vue dans une vidéo tournée pour l'occasion au bar Le Cocktail, un cabaret drag bien connu dans le Village. Le message montre Sasha Baga portant fièrement cette pièce sur mesure qui se prête au jeu d'une prestation culminant sous une pluie de confettis de reliques de pancartes aux messages anti-drag. Cet appel à la bienveillance peut être visionné et partagé à partir des médias sociaux de Village Montréal.

UN VILLAGE INCLUSIF ET UN MESSAGE RASSEMBLEUR

Rappelons que le souhait de Village Montréal est de parler positivement, constructivement et avec vision de ce que peut devenir un meilleur Village, et ultimement une meilleure société pour tou.te.s. Faire du Village un lieu convivial et accueillant où chaque existence est légitime et protégée, c'est aussi prendre position lorsque des enjeux touchant les communautés 2SLGBTQ+ font surface. L'inclusivité demeure au cœur des préoccupations de l'organisation, laquelle s'est positionnée dans les deux dernières années en ce sens en devenant le Quartier inclusif. Dorénavant connu sous l'appellation Village pour mieux représenter la diversité sexuelle et de genre, Village Montréal travaille à ce que tou.te.s et chacun.e.s se sentent accueilli.e.s. Cette mission a fait l'objet d'une vidéo manifeste à laquelle Sasha Baga avait notamment participé.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC) DU VILLAGE

La Société de développement commercial (SDC) du Village - Village Montréal représente quelque 255 entreprises situées sur la rue Sainte-Catherine Est entre Berri et Cartier et sur la rue Atateken entre René-Lévesque Est et Robin. Village Montréal contribue à la transformation économique et à la vitalité du Village en favorisant la diversité, l'inclusivité et l'innovation. Le Village, le Quartier inclusif de Montréal, est une destination 2SLGBTQ+ reconnue mondialement qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteur.euse.s.

