Adoptant une approche originale où mythe et réalité s'entrecroisent, l'exposition offre une immersion complète dans le monde à la fois réel et imaginaire des Vikings. Elle retrace ainsi l'histoire de ce peuple légendaire à travers quatre grands récits : les origines, la vie, le voyage et la fin des temps. Des thèmes par lesquels elle aborde le mode de vie, les valeurs et les pratiques de l'ancienne société scandinave, la navigation et la guerre, mais aussi la mythologie et les croyances qui occupent une place prépondérante dans le quotidien des Vikings. L'exposition explore également l'héritage nordique dans la culture populaire d'aujourd'hui.

Paysans, marchands, navigateurs et guerriers, les Vikings ont marqué le monde entre 793 et 1066 de notre ère. Habiles navigateurs, ils ont sillonné les mers et acquis une réputation de guerriers redoutables. Ils sont aussi de grands commerçants qui étendront leur influence aux confins de l'Europe. Leur art, inspiré par la nature et les mythes, a donné lieu à de nombreux objets ornés d'animaux entrelacés, comme des oiseaux, des loups, des serpents ou des dragons, formant des motifs typiques de l'ère viking. Orfèvres hors pair et réputés forgerons, ils ont légué des pièces admirables, d'une prodigieuse adresse. Les 650 objets et artéfacts exposés comprennent entre autres des bijoux et parures d'une grande finesse ainsi que des outils du quotidien et des armes, témoins authentiques du savoir-faire des artisans vikings. Une cinquantaine de ces pièces sont présentées en exclusivité nord-américaine.

« Enrichie d'une scénographie originale, l'exposition de Pointe-à-Callière sera certainement la plus exhaustive et spectaculaire jamais présentée sur les Vikings en Amérique du Nord. La qualité et la diversité des pièces du Musée national du Danemark, l'une des plus belles collections vikings au monde, dressent un portrait éloquent et des plus complets de cette civilisation. Nous sommes heureux d'offrir à nos visiteurs une expérience de cette envergure. » - Anne Élisabeth Thibault, directrice générale de Pointe-à-Callière

Une expérience immersive dans l'univers des Vikings

C'est en suivant un parcours captivant en compagnie du scalde Thorvald, poète scandinave, que les visiteurs découvrent les mythes qui peuplent l'imaginaire et rythment la vie des Vikings, tandis que les objets leur parlent de ceux et celles qui les ont utilisés. Les quatre récits appellent au voyage et transportent le public d'un monde à l'autre dans une poésie visuelle et sonore immersive.

Le récit des origines présente la foisonnante cosmogonie viking, neufs mondes supportés par l'arbre Yggdrasil. Au centre se trouve Midgard, où règnent les humains, alors qu'au sommet trône le dieu Odin et son immense palais, le Valhalla. Avec Le récit de la vie, le visiteur explore le quotidien des Vikings. Il découvre les habitations, les métiers, les loisirs, l'organisation sociale, économique et politique au sein de laquelle les populations évoluent. Le récit du voyage entraine dans les grandes expéditions, les conquêtes par les guerres et les raids, mais aussi sur les routes du commerce et l'exploration des territoires. La grande force des Vikings : la navigation, qui leur permettra de parcourir les mers et même d'atteindre les rives de l'Amérique du Nord. Enfin, Le récit de la fin des temps aborde les rites funéraires, les croyances reliées à l'au-delà et la fin de l'ère viking.

Chacun des récits bénéficie d'un habillage muséographique qui lui est propre et est ponctué d'un grand geste artistique, empreint de solennité : ici, la pierre de Jelling, là, la reconstitution d'une embarcation viking. Le tout dans une scénographie enveloppante, ponctuée d'images du jeu @Assassin's Creed Valhalla d'Ubisoft Montréal qui donnent littéralement vie aux différents récits.

« Alors que les récits transportent notre imagination, lui permettent de vagabonder, l'immersion muséale la supporte, donnant avec justesse à la culture viking ses couleurs, son ambiance sonore et les multiples objets qui animaient son quotidien. La collaboration renouvelée d'Ubisoft Montréal avec Pointe-à-Callière est une démonstration du savoir-faire culturel montréalais à la découverte de l'histoire. » - Maxime Durand, Directeur de conception de mondes, Ubisoft Montréal

La présence scandinave au Canada

Au fil d'un parcours historique exceptionnel, VIKINGS - Dragons des mers du Nord propose de nouvelles perspectives sur la société viking et présente les connaissances scientifiques les plus à jour. Grâce au généreux prêt du Musée canadien de l'histoire et de The Rooms, Newfoundland and Labrador, l'exposition intègre notamment des objets qui proviennent du site de l'Anse aux Meadows à Terre-Neuve, premières traces de la présence viking sur le continent, datées récemment à l'an 1021.

Faisant le pont entre le passé et le présent, un écran tactile clôt la visite par une incursion dans l'héritage culturel scandinave au Canada. Il invite à la rencontre des communautés originaires de la Norvège, du Danemark, de Suède et de Finlande, vivant à Montréal, et mène à la découverte des festivals et événements qui perpétuent leurs traditions.

Cette exposition est réalisée par Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, en partenariat avec le Musée national du Danemark et MuseumsPartner en Autriche.

Publication VIKINGS - Dragons des mers du Nord

« Les Vikings, leur seule évocation frappe l'imaginaire. Dès le 8e siècle, ils sillonnent les mers, lancent des raids dévastateurs, partent à la conquête des plus grandes cités, jouant un rôle de premier plan dans l'histoire européenne. Mais qui sont-ils ? »

Superbement illustrée, la publication-magazine prolonge l'immersion dans l'univers fascinant des Vikings et l'agrémente de textes de spécialistes de cette ère tels que Marc Carrier, historien, Peter Pentz, conservateur au Musée national du Danemark ou encore Birgitta Wallace, archéologue spécialiste du site de l'Anse aux Meadows.

Éditée par Beaux-Arts & cie. 68 pages. Prix : 18 $ + taxes.

Pointe-à-Callière : 30 ans d'histoires à célébrer à un prix unique de 30 $ !

Le 17 mai marquera le 30e anniversaire de Pointe-à-Callière mais aussi du 380e anniversaire de Montréal. Expositions, activités, événements, conférences, rallye numérique, balado, quiz … une programmation riche et diversifiée est au programme de ce double anniversaire. Autant d'occasions de venir ou revenir visiter le lieu de fondation de la ville ! Et pour souligner ce 30e anniversaire, les abonnements individuels sont offerts toute l'année 2022 à un prix unique de 30 $ !

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'histoire de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalais.es et les touristes.

