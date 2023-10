Designer st™ 3 : brodez comme jamais auparavant

LAVERGNE, Tennessee, le 17 oct. 2023 /CNW/ - SVP Worldwide, la société mère de la marque de couture VIKING®, révolutionne le monde de la couture et de la broderie. Le lancement de leur dernière machine, la HUSQVARNA® VIKING® Designer Epic™ 3, fait des vagues sur le marché avec ses caractéristiques exceptionnelles. La machine a été méticuleusement conçue pour les couturiers.

Brodez comme jamais auparavant. La nouvelle unité de broderie offre non seulement la plus grande aire de broderie de l'industrie, mais aussi une nouvelle connexion ergonomique qui permet de fixer et de retirer des cercles rapidement et facilement. Grâce au premier cercle technique novateur de l'industrie, les couturiers peuvent broder des techniques spécialisées comme le feutrage ou le travail à la canette et retourner le cercle pour effectuer une transition harmonieuse vers la broderie conventionnelle. La nouvelle capacité de broderie à bras libre donne plus de souplesse au couturier en lui permettant de gérer sans effort des projets difficiles à réaliser sans devoir ouvrir une couture. La machine Designer Epic 3 est dotée de STITCH CREATOR™ qui donne aux couturiers la liberté de créer leurs propres points.

« Nous sommes ravis de vous présenter la Designer Epic 3, une machine qui incarne le summum de l'innovation, de la précision et de l'art dans le monde de la couture et de la broderie. L'intégration MySewNet permet au couturier d'explorer un univers de navigation en nuage et de technologie de pointe jumelée à des conceptions intemporelles. Cette machine permettra vraiment aux créateurs de transformer leurs rêves en réalité, point par point. Epic 3 n'est pas qu'une machine, c'est un chef-d'œuvre unique en son genre qui redéfinit la technologie de couture telle que nous la connaissons », explique Jason Forcier, chef de la direction de SVP.

De son positionnement rehaussant la précision à ses conceptions techniques spécialisées, y compris la broderie de ruban et la technique novatrice THREAD VELVET, la machine Designer Epic 3 ouvre un monde de possibilités créatives. La capacité de broder des perles, des rubans et des fils directement sur du tissu avec une précision inégalée change la donne et permet d'économiser un temps précieux qui serait autrement consacré à des points à la main. Le couturier peut facilement créer des applications directement sur l'écran de la machine sans logiciel supplémentaire. Même des tâches comme la broderie des boutonnières et les points décoratifs à l'intérieur du cercle deviennent faciles avec cet appareil avant-gardiste.

Dean Brindle, président des ventes en Amérique du Nord et du marketing mondial de SVP Worldwide est d'accord, la technologie est également inégalée : « La nouvelle machine DESIGNER EPIC™ 3 révolutionne l'expérience de couture en l'adaptant aux préférences et aux besoins du couturier. Grâce à son interface semblable à une tablette, à sa connectivité Wi-Fi et à ses tutoriels animés et illustrés complets, nous avons créé une toute nouvelle expérience de couture où votre exploration créative peut s'épanouir de façon unique. »

La machine sera disponible en permanence dans un fini bronze étoilé avec les couleurs en édition limitée Mauve Twilight et Coastal Mist, disponibles jusqu'au 31 octobre 2023. Le HUSQVARNA® VIKING® Designer Epic™ 3 est offert uniquement chez les marchands et détaillants autorisés de Husqvarna Viking.

À PROPOS DE HUSQVARNA® VIKING®

Depuis 1872, les machines à coudre et les accessoires de qualité supérieure HUSQVARNA® VIKING® sont conçus à l'aide de l'ingénierie suédoise de renommée mondiale. Depuis plus de 150 ans, des innovations en matière de couture sont mises en marché. Cette tradition d'innovation et de savoir-faire renommé se poursuit aujourd'hui. La marque HUSQVARNA® VIKING® est reconnue mondialement comme un chef de file de l'innovation en couture qui rehausse l'expérience de la couture et de la broderie, offrant aux passionnés de couture des options illimitées qui leur permettront de coudre toute leur vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.husqvarnaviking.com

SVP Worldwide est la société mère des marques SINGER®, PFAFF®, VIKING® et mySewnet™. Pour en savoir plus sur SVP Worldwide, visitez le site www.svpworldwide.com

