Participant actif dans l'élaboration et l'exécution de la Stratégie nationale sur l'alcool, Vignerons Canada a préparé des outils et de l'information pour aider les Canadiens et les Canadiennes à faire des choix éclairés et responsables quant à leur consommation de vin. Les objectifs de l'organisme sont les suivants :

Veiller à ce qu'un plus grand nombre de personnes comprennent ce qui constitue un verre standard afin qu'elles puissent suivre les directives officielles concernant la consommation d'alcool à faible risque.

Sensibiliser la population à de graves problématiques, dont les risques et les conséquences de la consommation d'alcool pendant la grossesse.

Augmenter la diffusion de l'information liée à la consommation d'alcool, particulièrement en ce qui touche la santé et la conduite automobile.

Faire comprendre à la population que les verres de vin ne s'équivalent pas tous : la teneur en alcool influe sur le volume recommandé.

Accroître la crédibilité des producteurs de vin en tant qu'entités responsables lorsqu'il s'agit de présenter de l'information sur la consommation d'alcool.

Vignerons Canada a sondé la population canadienne pour déterminer son niveau de connaissances quant à la teneur en alcool des vins et chercher à savoir comment l'industrie vinicole pouvait aider les consommateurs à faire des choix éclairés pour leur santé. La grande majorité des répondants ont été incapables de quantifier précisément combien de verres standards se trouvent dans une bouteille de vin typique à 12 % d'alc./vol.

Ce constat a incité Vignerons Canada et ses membres à lancer l'initiative « La juste quantité », par laquelle les consommateurs canadiens pourront prendre conscience de ce qu'est un verre standard pour ainsi faire de meilleurs choix concernant leur consommation de vin.

Pour faciliter cet apprentissage, Vignerons Canada a conçu un calculateur de verres standards qui permet de déterminer, en ligne, le nombre de verres standards que contient un verre ou une bouteille de vin, en tenant compte du volume total et du pourcentage d'alcool. En effet, la notion de « verre standard » varie en fonction de ces deux facteurs, car plus la teneur en alcool est élevée, plus le volume d'un verre standard est petit. Le calculateur, accessible sur le site lajustequantite.ca, aide les consommateurs à mieux comprendre leurs vins préférés et à avoir l'information nécessaire pour faire des choix responsables.

« Selon le sondage, 84 % des Canadiens considèrent que les personnes qui produisent et vendent de l'alcool doivent contribuer à informer et à éduquer les consommateurs quant aux habitudes de consommation responsable », souligne Kelly Brown, présidente de Vignerons Canada et vice-présidente directrice des ressources humaines, du contentieux et de la conformité chez Vins Arterra Canada. « Nous avons nos consommateurs à cœur, et nous voulons qu'ils aient toute l'information requise pour prendre de bonnes décisions. »

Outre le calculateur de verres standards, le site de l'initiative « La juste quantité » comporte des conseils, des directives pour une consommation responsable, ainsi que des ressources pour les parents qui veulent parler d'alcool avec leurs enfants, toujours dans l'idée d'aider les gens à boire leur vin avec modération.

« En tant que producteurs, vendeurs et amateurs de vin, nous nous soucions autant de la santé des consommateurs que de la qualité de nos produits », explique Dan Paszkowski, président-directeur général de Vignerons Canada. « Nous voulons, avec cette initiative, sensibiliser la population et lui donner l'information dont elle a besoin pour faire les meilleurs choix. »

À PROPOS DE VIGNERONS CANADA

Vignerons Canada est le porte-parole national de l'industrie vinicole du Canada. Réunissant plus de 90 % de la production vinicole annuelle, les membres de Vignerons Canada sont présents dans l'ensemble de la chaîne de valeur liée à la production de vins - de la culture de la vigne à la production du vin même, en passant par la gestion des vignobles, la récolte des raisins, les travaux de recherche, les activités d'embouteillage, la vente au détail et les visites touristiques. Pour en savoir plus sur Vignerons Canada, consultez le site WineGrowersCanada.ca (en anglais).

