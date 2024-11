VIGILANCE OGM dévoile la cartographie intéractive sur les pratiques de lobbying de l'industrie des pesticides et des OGM au Canada

L'organisme pointe du doigt la complaisance de nos décideurs publics

OTTAWA, ON, et TERRITOIRE TRADITIONNEL ET UNIQUE DU PEUPLE ALGONQUIN ANISHINABEG, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les campagnes de lobbying de l'industrie des pesticides et des OGM soulèvent des enjeux qui nuisent au processus démocratique et à l'intérêt des Canadien.ne.s. selon Vigilance OGM. En effet, l'organisme dévoile ce matin, sur la Colline parlementaire, une carte interactive pour illustrer les différentes formes que peuvent prendre les pratiques de lobbying de CropLife, le principal groupe de lobby de pesticides et d'OGM et ses alliés.

« Notre intention est de susciter le débat autour de certaines pratiques de lobbying que nous avons observées depuis plus d'une décennie et qui ont un impact sur nos politiques au détriment de l'intérêt général. On ne peut plus aller de scandales en scandales sans régler les enjeux sous-jacents et systémiques », affirme Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM.

La cartographie du lobbying comprend de nombreuses pages explicatives illustrant, notamment, le phénomène des portes tournantes et les relations privilégiées entre les dirigeants de CropLife et les décideurs publics. Par exemple, les principaux postes de direction chez CropLife sont occupés par d'anciens hauts cadres de Santé Canada, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou d'Agriculture Canada. On découvre aussi comment l'industrie multiplie les voix pour promouvoir son message.

Selon Lucy Sharratt, coordonnatrice du Réseau canadien d'action sur les biotechnologies : « Les intérêts des entreprises sont amplifiés par des organisations et des initiatives d'éducation publique qui semblent indépendantes, mais qui comptent des membres issus desdites entreprises et dépendent du financement corporatif. »

Bruce P. Lanphear, médecin et professeur en sciences de la santé à l'Université Simon Fraser, est revenu sur son expérience en tant que coprésident du comité consultatif scientifique du Conseil consultatif de la gestion des pesticides (Santé Canada) -- poste dont il a démissionné en signe de protestation : « J'ai été témoin de l'action de l'industrie pour influencer la manière dont le gouvernement réglemente les substances chimiques toxiques. Je reste perplexe face à l'inaction de notre gouvernement face à une telle influence. En tant qu'expert dans ce domaine, je sais que cette complaisance a déjà et continuera d'avoir des conséquences importantes sur la santé des Canadiennes et Canadiens », avertit le Dr Lanphear.

Vigilance OGM demande aux décideurs publics de renforcer l'encadrement et le contrôle matière de lobbying pour protéger l'intérêt des Canadien.ne.s. Une marche citoyenne est prévue de la Colline parlementaire jusqu'au bureau de CropLife situé au 350, rue Sparks.

Vigilance L'OGM appelle les décideurs publics à suivre de près et à réglementer le lobbying des entreprises afin de préserver l'intérêt général des Canadien.ne.s. en lien avec les pesticides et les OGM. Une visite guidée est prévue de la Colline du Parlement jusqu'au bureau de CropLife au 350, rue Sparks.

Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif composé de groupes et d'individus de différents horizons - fermiers, écologistes, consommateurs, citoyens - tous préoccupés par ce que nous mettons sur nos assiettes à chaque jour et par l'impact des modes de production agricole sur l'environnement et sur la santé humaine. www.vigilanceogm.org

Le Réseau canadien d'action sur les biotechnologies (RCAB) rassemble 15 groupes pour rechercher, surveiller et sensibiliser sur les enjeux reliés au génie génétique dans l'alimentation et l'agriculture. Les membres du RCAB incluent des organisations de fermiers, des organismes environnementaux et de justice sociale, ainsi que des coalitions de groupes populaires. Le RCAB est un projet de la plate-forme partagée MakeWay. www.cban.ca/NoExemptions

SOURCE Vigilance OGM

Relations de presse : pour effectuer une entrevue en anglais avec Lucy Sharratt, coordonnatrice du Réseau canadien d'action sur les biotechnologies ou en français avec Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM, communiquez avec : Lise Huneault, C. 514 245-9789, [email protected]