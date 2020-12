Peu de temps après l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, Manulife Vietnam deviendra le fournisseur exclusif de solutions de bancassurance pour les clients de VietinBank au Vietnam. Ce partenariat favorisera l'amélioration et la protection de la santé et du patrimoine des particuliers, des familles et des entreprises du Vietnam en leur offrant des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de retraite de premier ordre. Dans le cadre de la transaction, Manulife Financial Asia Limited fera également l'acquisition d'Aviva Vietnam Limited ( « Aviva Vietnam » ). L'acquisition d'Aviva Vietnam sera assujettie à l'approbation des organismes de réglementation. Manuvie s'attend à ce que le partenariat génère un résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire[1] en 2022, et l'incidence sur le ratio du TSAV devrait être de moins de 1 %.[2]

Manulife Vietnam est actuellement le premier assureur vie du Vietnam selon les souscriptions en primes annuelles équivalentes (PAE) de 2019.[3] Présente au Vietnam depuis 1999, alors qu'elle est devenue la première société d'assurance étrangère à obtenir un permis, elle compte maintenant environ 1 000 employés permanents et plus de 50 000 agents contractuels au service de plus d'un million de clients. Ce nouveau partenariat avec VietinBank permettra d'accroître considérablement les capacités de distribution de Manulife Vietnam partout au pays et de renforcer sa position de chef de file au Vietnam.

VietinBank est l'une des plus grandes institutions financières du Vietnam. Elle sert plus de 14 millions de clients par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 150 succursales et de 1 000 bureaux d'opérations dans 63 villes et provinces du pays. Au premier semestre de 2020, VietinBank s'est classée au premier rang des banques d'État du Vietnam pour ce qui est des ventes de bancassurance.[4] VietinBank a amorcé sa transformation en 2014 en développant ses capacités numériques, en augmentant ses investissements dans les ressources humaines et en améliorant ses solutions axées sur le client pour devenir la principale banque du pays. La stratégie de la banque au cours des prochaines années est axée sur la diversification de ses activités, y compris l'expansion de ses activités de services bancaires aux particuliers et l'offre de solutions plus personnalisées à ses clients.

M. Lê Đức Thọ, président de VietinBank : « VietinBank et Manulife Vietnam ont des forces et des ambitions complémentaires - en particulier, notre forte volonté commune de fournir aux particuliers, aux familles et aux entreprises du Vietnam des solutions, des produits et des services financiers axés sur le client. La signature de l'entente est une étape importante qui marque notre collaboration avec Manulife Vietnam. Nous croyons que la relation entre VietinBank et Manulife Vietnam se renforcera à mesure que nous progresserons vers notre objectif de devenir la banque la plus importante et la plus réputée du Vietnam, offrant à nos clients les solutions financières les plus complètes et les plus efficaces. »

Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie : « Nous sommes extrêmement heureux de conclure un partenariat avec VietinBank, la principale banque vietnamienne. Nous partageons l'objectif d'accélérer la transformation numérique afin d'aider des millions de personnes au Vietnam à vivre mieux. Ce partenariat accroît notre position dominante au Vietnam et tire parti de notre position solide en tant que l'un des principaux assureurs vie internationaux en Asie, ce qui stimule notre croissance dans la région. »

Anil Wadhwani, président et chef de la direction, Manulife Asia : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accroître notre capacité à soutenir l'amélioration des résultats en matière de santé et de retraite pour une population grandissante et plus branchée sur le numérique au Vietnam grâce à ce partenariat. Le Vietnam représente l'une des plus grandes réussites économiques de la région. Grâce à notre partenariat avec VietinBank, nous avons encore plus d'occasions de répondre aux besoins des clients vietnamiens en matière de santé, de protection, d'épargne et de placement, et d'améliorer la vie de millions de Vietnamiens de plus chaque jour. »

Manulife Vietnam travaillera en étroite collaboration avec VietinBank pour concevoir et offrir une gamme complète de produits d'assurance, de gestion de patrimoine et de retraite qui répondent aux besoins de tous les principaux groupes de clients au Vietnam. Ces produits seront distribués par une équipe de vente professionnelle et bien formée, soutenue par les plus récents outils et processus numériques.

Pour obtenir des précisions sur cette transaction, rendez-vous à la page https://www.manulife.com/content/dam/corporate/global/en/documents/news/2020/transaction-summary.pdf. Dans le cadre de cette transaction, VietinBank est conseillée par Credit Suisse et Manulife Vietnam, par Morgan Stanley.

À propos de VietinBank

Vietnam Joint Stock Bank for Industry and Trade (« VietinBank ») est une banque commerciale de premier plan qui joue un rôle important et qui est le pilier du secteur bancaire vietnamien, avec un actif total de plus de 55 milliards de dollars américains. Selon le classement sur le marché international en 2020, VietinBank est la seule banque vietnamienne à figurer parmi les 300 meilleures marques bancaires au monde pendant deux années consécutives selon Brand Finance et à figurer parmi les 2 000 plus grandes entreprises du monde selon Forbes Global 2000 pendant neuf années consécutives. VietinBank compte actuellement plus de 24 000 employés et sur un réseau qui exerce ses activités dans l'ensemble du territoire vietnamien, y compris son siège social à Hanoï et compte plus de 150 succursales, 1 000 bureaux d'opérations et un réseau de filiales exerçant leurs activités dans différents secteurs d'activité, notamment ceux des valeurs mobilières, de la gestion de fonds, de l'assurance, des virements de fonds, du crédit-bail financier VietinBank Lao Limited et deux succursales en Allemagne.VietinBank a constamment effectué des recherches et innové dans le but d'être « axée sur le client » afin de mettre en œuvre de nouvelles solutions commerciales révolutionnaires et de fournir à chaque groupe de clients des solutions complètes de services bancaires et financiers. Cela comprend le développement de produits et de services axés sur le numérique au moyen de la technologie, surtout dans le secteur des paiements, pour répondre aux besoins des clients. VietinBank continuera d'innover, de saisir les occasions qui se présentent sur le marché, de réaliser ses stratégies d'expansion conformément aux nouvelles exigences, et d'atteindre les objectifs de la stratégie d'expansion sur 10 ans (2021-2030) et la vision de la banque jusqu'en 2045. Cela comprend l'amélioration de la qualité de la croissance, l'amélioration marquée de l'efficacité des activités dans le but d'être la banque la plus importante et la plus réputée du Vietnam, de la région, d'être moderne et multifonctionnelle, selon les normes internationales, et de figurer parmi les 20 banques les plus efficaces de l'Asie-Pacifique.

À propos de Manulife Vietnam

À Manulife Vietnam, nous aidons les gens à protéger les êtres qui leur sont chers, à faire fructifier leur patrimoine, à améliorer leur santé et à bâtir un avenir meilleur. Notre transformation numérique comprend des investissements massifs dans la technologie qui offre des solutions d'assurance vie et des services novateurs aux Vietnamiens afin qu'ils puissent vivre mieux chaque jour. Comptant plus d'un million de clients, plus de 50 000 conseillers, de solides partenaires de distribution et un réseau de 86 bureaux partout au pays, Manuvie est fière d'avoir été la première société d'assurance vie étrangère à s'implanter au Vietnam il y a 21 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.manulife.com.vn.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (943 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,2 milliards de dollars canadiens. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

De temps à autre, Manuvie fait des déclarations prospectives verbalement ou par écrit, y compris dans ce document. En outre, nos représentants peuvent faire des déclarations prospectives verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Toutes ces déclarations sont faites au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, des énoncés sur les répercussions financières attendues de cette transaction, et portent notamment sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations. Elles se caractérisent habituellement par l'emploi du futur et de termes tels « prévoir », « estimer », « croire », « planifier », « objectif », « continuer » et « but » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et elles peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société.

Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les déclarations prospectives en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'elles supposent ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes. Les déclarations prospectives étant fondées sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'elles expriment explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons notre capacité à obtenir les approbations nécessaires des organismes de réglementation pour finaliser la transaction; la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés boursiers ainsi que les corrélations entre ces derniers, les écarts de taux d'intérêt, sur titres de créance et sur swaps, les taux de change, les pertes sur placements et les défaillances, la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la gravité, la durée et l'ampleur de la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures prises par les autorités gouvernementales pour en contenir la propagation ou pour faire face à ses répercussions; les modifications apportées aux lois et aux règlements; les modifications apportées aux normes comptables applicables au Vietnam; notre capacité à mettre en œuvre des plans stratégiques et les modifications apportées à ceux-ci; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation de la cote d'estime ou des immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions au titre d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre aptitude à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité à obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements d'entreprises; notre capacité à mettre en marché et à distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés comme disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties de respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les procédures judiciaires et réglementaires, y compris les audits fiscaux, les litiges fiscaux ou d'autres procédures semblables; notre aptitude à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre aptitude à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; les acquisitions et les cessions ainsi que notre capacité de les mener à terme; les préoccupations environnementales; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation, et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondées les déclarations prospectives sont présentés dans notre Rapport de gestion du troisième trimestre de 2020, sous les rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables », sous les rubriques « Gestion du risque », « Facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du Rapport de gestion de 2019, ainsi qu'à la note « Gestion du risque » afférente aux états financiers consolidés pour l'année terminée le 31 décembre 2019, et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Les déclarations prospectives figurant dans ce document sont, sauf indication contraire, énoncées à la date des présentes et présentées en vue d'aider les investisseurs et d'autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

