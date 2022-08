VIEILLESSE, VULNÉRABILITÉ ET ÉLECTIONS

MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Vieillesse et vulnérabilité, ces deux mots qui semblent indissociables depuis le début de la pandémie sont bien loin de la réalité des aînés au Québec. Sans nier l'existence pour plusieurs personnes de l'impact des problématiques liées au vieillissement, pouvons-nous enfin cesser de stigmatiser l'ensemble des individus qui représenteront bientôt 25 % de la population au Québec et qui, pour la majeure partie, sont en bonne santé et souhaitent participer activement à la collectivité?

La campagne électorale qui débute devrait être un moment de réflexion pour l'ensemble de la population en ce qui a trait au vieillissement démographique. Outre les promesses à venir de chacun des partis politiques, découvrirons-nous une réelle volonté de passer à l'action et d'adopter un discours respectueux des aînés et de leur apport à la société? Pourrons-nous enfin saisir cette occasion de voir le vieillissement pour ce qu'il est, un processus naturel, qui survient progressivement chez tous les individus et qu'il faut percevoir comme tel plutôt que comme une maladie?

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) lance donc une invitation aux candidates et candidats, qui seront bientôt député(e)s et éventuellement ministres afin que, rapidement, le prochain gouvernement passe de la parole aux actes en adoptant une vision globale et réaliste en ce qui a trait au vieillissement.

L'AQCCA insiste donc auprès des différents partis politiques pour qu'ils nomment leurs intentions, prennent position et s'engagent à réaliser des actions qui permettront aux aînés du Québec de vivre dignement. Voici une liste de propositions, non-exhaustive, pour laquelle l'AQCCA souhaite obtenir des engagements fermes d'ici la fin de la campagne électorale actuelle :

Créer un ministère dédié au vieillissement de la population ne relevant pas de la Santé et des Services sociaux et lui octroyer des budgets conséquents.

Augmenter substantiellement le revenu des aînés dès l'âge de 65 ans et plus particulièrement, celui des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté.

Mettre en place un réel programme de soins à domicile répondant aux attentes et aux besoins des aînés incluant l'accès à un médecin de famille.

Protéger et garantir l'accès aux aînés à des logements sains, sécuritaires et financièrement adaptés à leurs revenus.

Offrir un accès gratuit aux aînés pour le transport en commun.

Augmenter et améliorer l'offre des services en transport adapté.

Déployer rapidement une politique de tolérance zéro afin de conter l'âgisme et la maltraitance tout en s'assurant que cette politique sera respectée avant tout par les institutions gouvernementales.

Afin de faciliter la réalisation de toutes ces actions, il sera essentiel de développer un vrai partenariat avec les ressources communautaires et, plus particulièrement, les Centres communautaires pour aînés. Ces organismes terrains, issus de la communauté, rejoignent et accompagnent un grand nombre de personnes aînées au Québec. Leur expertise et leur proximité avec les personnes aînées s'avèrent des plus importantes pour témoigner et enrichir une vision globale du vieillissement.

Il faut donc également s'assurer de financer adéquatement et de façon récurrente ces groupes qui, depuis de nombreuses années, et encore plus intensément depuis le début de la pandémie, ont été considérés comme des ressources essentielles par les instances gouvernementales.

L'Association québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant une soixantaine d'organismes affiliés présents dans quatorze (14) régions au Québec. Elle est l'unique regroupement de ce genre au Québec et assume ainsi un rôle important de soutien et de promotion pour ses membres.

