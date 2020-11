Vidéotron poursuit ses rendez-vous hebdomadaires dédiés au cinéma québécois

Dans le cadre de l'initiative #culturedici de Québecor

MONTRÉAL, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron lance aujourd'hui une nouvelle série de rendez-vous hebdomadaires visant à promouvoir le cinéma québécois. Grâce à cette initiative qui s'inscrit au cœur du mouvement d'engagement #culturedici lancé par Québecor au printemps dernier, Vidéotron permet à ses clients d'accéder chaque semaine à une vaste sélection de contenus tirés du répertoire d'une personnalité de la semaine.

Au total, six grands artistes du cinéma québécois aimés du public seront à l'honneur, soit Patrick Huard, Pascale Bussières, Guillaume Lemay-Thivierge, Marc Messier, Anne Dorval et Luc Picard. Cette sélection de contenus, dont plusieurs proviennent du répertoire Éléphant : mémoire du cinéma québécois, sera regroupée sous la section #culturedici et disponible via la vidéo sur demande des plateformes Helix et illico pendant une semaine, tous les mercredis à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 9 décembre 2020.

« La grande famille Québecor continue de déployer toutes ses forces vives pour offrir un rayonnement toujours plus grand à la culture et aux artisans d'ici. Avec cette nouvelle initiative de Vidéotron, nous souhaitons favoriser la découverte de films québécois de tous genres, parce que le meilleur moyen de soutenir notre culture et de contribuer à sa vitalité demeure de consommer des productions culturelles d'ici, sur des plateformes québécoises », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Vidéotron est fière de prendre part, avec cette initiative, au mouvement #culturedici de Québecor. À travers illico et Helix, nous souhaitons faire rayonner l'impressionnant et l'inspirant parcours des artistes qui composent NOTRE culture. Un accès simplifié à du contenu québécois de qualité mettant toute la lumière sur le talent d'ici sous toutes ses formes, c'est ce qu'offre Vidéotron avec ces nouveaux rendez-vous hebdomadaires », ajoute Caroline Paquet, vice-présidente commercialisation et contenu chez Vidéotron.

Pour cette première semaine, Vidéotron invite le public à voir ou revoir le parcours professionnel de Patrick Huard. Pour l'occasion, il est maintenant possible de visionner les films qui ont marqué sa carrière à titre d'acteur ou de réalisateur dont Starbuck (2011), Les 3 P'tits Cochons (2007), Bon Cop, Bad Cop (2006) et bien d'autres.

Pour tous les détails concernant la programmation des prochaines semaines, cliquez ici.

