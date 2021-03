Vidéotron nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 16e année de suite !

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Léger dévoilait hier les résultats de sa traditionnelle étude Réputation dans laquelle Vidéotron a été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois. Ce titre est fièrement détenu par l'entreprise pour la 16e année consécutive et témoigne d'un lien privilégié de Vidéotron avec l'ensemble de la population québécoise.

« Nous avons toujours placé le client au centre de nos décisions, cette première place que nous décrochons aujourd'hui représente pour nous une belle marque de reconnaissance et nous prouve que Vidéotron réussit à se démarquer quotidiennement par le soin qu'elle porte à sa clientèle. Offrir la meilleure expérience client qui soit, c'est ce qui anime nos 6 500 employés, cette distinction leur revient entièrement ! », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Cliquez ici pour consulter les résultats de l'étude Réputation 2021 de Léger

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2020, Vidéotron comptait 1 475 600 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 469 000. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 796 800 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 481 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 924 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement : Merick Séguin, Conseiller, relations publiques, Affaires corporatives, [email protected]

