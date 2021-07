Vidéotron connectera plus de 5300 foyers dans la région de la Capitale-Nationale

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, QC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - En partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, Vidéotron est heureuse d'annoncer qu'elle a été choisie dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec pour connecter, d'ici le 30 septembre 2022, plus de 5 300 foyers à Internet haute vitesse dans la région de la Capitale-Nationale. La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le président du Conseil du Trésor et député fédéral de Québec, M. Jean-Yves Duclos, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger ainsi que Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ces foyers se trouvent dans 22 municipalités situées dans les MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier, Portneuf et Québec. Au cours des prochains mois, les équipes de Vidéotron procéderont à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Aujourd'hui, les services Internet haute vitesse sont considérés comme indispensables. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour les régions du Québec d'avoir accès à des infrastructures numériques dignes du 21e siècle. Après des décennies d'attente, presque la totalité des régions aura accès au même niveau de service que dans nos grandes villes. Les projets financés dans le cadre d'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Une gamme de produits complète et la meilleure expérience client

Les nouveaux foyers desservis pourront s'abonner à Helix, la nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron. Grâce à sa télécommande vocale, à son Wi-Fi ultra-intelligent et à sa capacité d'intégrer des fonctions de domotique, Helix deviendra, sans équivoque, le complice de plusieurs nouveaux foyers dans les régions du Québec.

En outre, un plus grand nombre de Québécois aura sous peu accès à ce qui se fait de mieux en matière d'expérience client, et ce, au même prix que dans les grands centres urbains. Non seulement les foyers visés par ce projet n'avaient pas accès à Internet haute vitesse, mais ceux-ci payaient souvent trop cher pour des technologies de moindres qualités. Cette situation tirera à sa fin avec l'arrivée de Vidéotron.

Citations

« Cette annonce marque une avancée majeure dans la fourniture de services internet adéquats au Québec. Grâce à ce partenariat Ottawa-Québec, qui réunit aussi les fournisseurs internet, nous allons faire tomber les barrières technologiques avec lesquelles nous avons dû composer depuis notre arrivée au gouvernement. Ensemble, nous allons nous assurer que chaque foyer et chaque entreprise de la région de la Capitale-Nationale ait accès à internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec

« Je suis fier de me joindre à mes collègues afin d'annoncer que 5 320 foyers de la grande région de la Capitale-Nationale auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022. C'est un autre pas vers l'atteinte de notre objectif d'offrir un accès fiable et abordable à des services performants, et ce, partout au Québec. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »

- Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« C'est une fierté pour Vidéotron d'avoir été choisie pour connecter ces foyers de la région à Internet haute vitesse. Grâce à cette annonce, toute la région de la Capitale-Nationale aura maintenant accès à Internet haute vitesse. D'ici septembre 2022 ce sont 5320 nouveaux foyers qui pourront bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications, au meilleur service, ainsi qu'aux meilleurs prix. »

- Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Faits saillants

L'Opération haute vitesse est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers qui n'ont toujours pas accès à de l'Internet haute vitesse. De ce nombre, Vidéotron sera responsable d'assurer la connectivité de 37 000 foyers.

et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers qui n'ont toujours pas accès à de l'Internet haute vitesse. De ce nombre, Vidéotron sera responsable d'assurer la connectivité de 37 000 foyers. Déploiement d'un réseau de nouvelle génération basé sur la fibre optique et supportant des vitesses largement supérieures à celles initialement demandées par le gouvernement (50/10 Mbit/s).

Les citoyens de la région auront accès Helix, la nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron.

Vous pouvez consulter la liste des villes qui seront desservies par Vidéotron ici.

Les nouvelles connexions incluent les portes qui seront branchées dans le cadre du projet Régions branchées. Vidéotron débutera les travaux dès maintenant. Ceux-ci seront terminés d'ici le 30 septembre 2022.

Si vous êtes un citoyen d'une région actuellement mal desservie et que vous avez des questions, consultez notre page web afin de suivre l'avancement des travaux.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2021, Vidéotron comptait 1 459 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 477 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 807 400 clients abonnés à ses services au 31 mars 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 503 200 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 897 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 16e année consécutive.

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur le Web

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement: Merick Séguin, Conseiller principal, communications corporatives, Vidéotron, [email protected], 438 889-3220; Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613-295-8123; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre, 819 212-0459

Liens connexes

www.videotron.com