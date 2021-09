Vidéotron Affaires et X-TELIA s'associent pour accélérer la transformation numérique des organisations québécoises

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un partenariat avec l'entreprise technologique québécoise X-TELIA, Vidéotron Affaires fait le choix stratégique d'offrir une gamme élargie de solutions d'objets connectés afin d'accélérer la transformation numérique des villes, des municipalités, des organisations gouvernementales et des entreprises partout au Québec.

Des ambitions numériques à la tonne!

Pour de nombreuses villes et entreprises d'ici, recourir à différents capteurs électroniques de collecte de données permet d'améliorer la qualité des services offerts et aussi réduire les coûts opérationnels. Voici quelques exemples d'initiatives qui permettent des impacts rapides et concrets pour tous :

Gestion des déchets : amélioration de l'efficacité des collectes avec des capteurs de niveau de remplissage et des algorithmes d'itinéraires intelligents.

amélioration de l'efficacité des collectes avec des capteurs de niveau de remplissage et des algorithmes d'itinéraires intelligents. Gestion et qualité de l'eau : surveillance accrue du réseau de distribution d'eau, lecture automatique des compteurs d'eau, détection rapide des fuites, suivi instantané des niveaux d'eau des rivières, des égouts, des bassins, etc.

surveillance accrue du réseau de distribution d'eau, lecture automatique des compteurs d'eau, détection rapide des fuites, suivi instantané des niveaux d'eau des rivières, des égouts, des bassins, etc. Stationnement intelligent : détection de l'occupation des places sur les rues et comptage de véhicules dans les espaces publics.

détection de l'occupation des places sur les rues et comptage de véhicules dans les espaces publics. Localisation des véhicules et des actifs : optimisation des opérations par des suivis instantanés des véhicules d'incendie, de déneigement ou tout autres actifs importants, motorisés ou non, à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments.

optimisation des opérations par des suivis instantanés des véhicules d'incendie, de déneigement ou tout autres actifs importants, motorisés ou non, à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments. Gestion de l'environnement : surveillance en continue de la qualité de l'air à l'intérieure (ex : niveau de CO2) et à l'extérieure (ex : détection de feux de forêts) et mesure des précipitations et du vent.

surveillance en continue de la qualité de l'air à l'intérieure (ex : niveau de CO2) et à l'extérieure (ex : détection de feux de forêts) et mesure des précipitations et du vent. Pollution sonore : surveillance en continue de zones commerciales et résidentielles.

Grâce au partenariat entre Vidéotron Affaires et X-TELIA, tous peuvent, dès maintenant, se démarquer pour offrir à leurs citoyens ou leurs clients des services mieux adaptés à leur quotidien.

Une technologie éprouvée

Les solutions d'objets connectés développées par X-TELIA offrent la technologie LoRa™ et le protocole de communication LoRaWAN™ qui utilisent les bandes de basses fréquences pour projeter des signaux sur de très grandes distances tout en minimisant la consommation d'énergie. Ayant déjà fait ses preuves dans plusieurs pays, cette technologie offre la fiabilité et la sécurité nécessaires à la réalisation des projets de villes intelligentes, entre autres.

Citations

« Cette alliance est un grand pas vers l'avant pour faciliter la prospérité sociale et économique de nos villes partout au Québec. Avec X-TELIA, une entreprise technologique bien de chez nous, Vidéotron saura continuer fièrement de répondre aux fortes ambitions numériques de nos nombreuses organisations québécoises. »

Pierre Karl Péladeau

Président et chef de la direction de Québecor

« Vidéotron Affaires compte devenir le partenaire par excellence des organisations québécoises dans la gestion numérique de leurs affaires courantes et la réalisation de projets novateurs. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec X-TELIA nous permettra d'être un incontournable auprès des villes québécoises. »

France-Éliane Nolet

Vice-présidente Revenus et stratégies d'affaires chez Vidéotron Affaires

« Notre objectif ultime a toujours été de rendre les villes plus intelligentes, les entreprises plus performantes et les citoyens plus en sécurité. Vidéotron Affaires, avec le soutien essentiel de ses équipes expérimentées, est le partenaire tout désigné pour accélérer le déploiement de nos technologies et solutions d'avant-garde au Québec. »

Éric Bourbeau

Président et fondateur de X-TELIA

Les villes, municipalités, organisations gouvernementales et entreprises québécoises peuvent, dès maintenant, contacter Vidéotron Affaires pour en savoir davantage sur les possibilités offertes par l'Internet des objets.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2021, Vidéotron comptait 1 459 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 477 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 807 400 clients abonnés à ses services au 31 mars 2021. À cette date, Vidéotron avait activé 1 503 200 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 897 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

À propos de X-TELIA

X-TELIA est une entreprise technologique québécoise spécialisée en Internet des objets et en solutions LoRaWAN. Elle accompagne les entreprises et les villes qui veulent déployer des applications sans fil basées sur une connectivité de longue portée hautement sécurisée, peu coûteuse et très peu énergivore. X-TELIA offre au marché québécois des solutions éprouvées ailleurs dans le monde et une expertise de pointe pour faciliter le virage vers l'Internet des objets. X-TELIA exploite aussi un réseau sans fil de nouvelle génération dédié à l'Internet des objets, spécifiquement conçu pour supporter les nouvelles applications qui rendent les villes plus intelligentes, l'industrie plus performante et les citoyens plus en sécurité.

