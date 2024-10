Qualité et entretien, une promesse qui va plus loin

MONROE, Conn., le 1er oct. 2024 /CNW/ - La marque suisse légendaire redéfinit les attentes en matière de bagages sur le marché nord-américain en offrant aux consommateurs et consommatrices une fiabilité sans égale pendant toute la durée de vie de ses produits et une expérience produit optimisée sur le long terme.

L'assurance de pouvoir faire face à toute éventualité

Victorinox, The Makers of the Original Swiss Army Knife™, annonce aujourd'hui la mise en œuvre de sa nouvelle garantie à vie pour la catégorie de produits Bagages. Cette garantie, la plus importante de l'industrie, permet aux clients et clientes d'avoir une totale confiance en leur achat de bagages Victorinox. Renommée pour son engagement de longue date à fournir des solutions ingénieuses et remarquablement conçues témoignant de la qualité suisse, la marque offre désormais une couverture étendue à tous les bagages, mallettes professionnelles, sacs de voyage, sacs fourre-tout et sacs à dos achetés aux États-Unis et au Canada à partir du 1er octobre 2024.

« Chez Victorinox, nous avons à cœur d'offrir qualité et fiabilité. Notre nouvelle Garantie à vie pour les bagages est la meilleure preuve de la confiance que nous avons dans la durabilité, le savoir-faire et la conception de nos produits. », déclare Ulrich Wohn, Président de Victorinox Amérique du Nord. « Cette nouvelle garantie assure à nos clientes et clients de voyager l'esprit serein, en sachant que leur bagage est prêt à tenir la distance. Les consommateurs et consommatrices ont appris à connaître cette promesse d'excellence qui caractérise nos couteaux suisses emblématiques et nos couteaux de cuisine, et nous sommes ravis d'étendre aujourd'hui cette assurance à notre clientèle Bagages. »

UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LA PROMESSE DE QUALITÉ OFFERTE PAR VICTORINOX

La Garantie à vie s'applique à tous les bagages et sacs à dos Victorinox, à l'exception des accessoires et de la petite maroquinerie. Cette garantie couvre tout ce qui rend le produit inutilisable, y compris les défauts de fabrication, l'usure normale, les dommages dus aux manipulations par les compagnies aériennes et ceux dus au transport. Applicable à tous les bagages achetés auprès de Victorinox ou d'un détaillant aux États-Unis ou au Canada après le 1er octobre, la nouvelle Garantie à vie s'accompagne d'une politique n'exigeant pas de preuve d'achat et d'un processus de réclamation simple et facile.

Victorinox s'engage à fournir des produits de qualité supérieure qui sont ingénieux et qui remplissent parfaitement leur fonction. Cette garantie à vie est un autre exemple de la manière dont la marque se porte garante de la qualité et de la durabilité de ses produits conçus en Suisse en assurant des produits et un service exceptionnels à sa clientèle.

Pour en savoir plus sur la nouvelle Garantie à vie de Victorinox, rendez-vous sur : https://www.victorinox.com/cms/victorinox-travel-gear-lifetime-warranty/

À PROPOS DE VICTORINOX

À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 140 ANS.

La naissance de Victorinox remonte à 1884, lorsque Karl Elsener ouvre son atelier de coutellerie dans un village au cœur de la Suisse. En 1891, Elsener fournit son premier couteau de soldat à l'armée suisse. Six ans plus tard, il crée le couteau d'officier suisse et de sport, plus connu aujourd'hui sous le nom de couteau suisse, et pose ainsi les fondations d'une entreprise florissante à la renommée mondiale.

Présente dans plus de 120 pays, l'entreprise familiale Victorinox est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération de la famille fondatrice. Outre ses couteaux de poche emblématiques, Victorinox produit des couteaux de cuisine et professionnels, des montres, des bagages et des parfums de haute qualité. À l'image de la marque, ces outils ingénieux et remarquablement conçus assurent aux clients et aux clientes de Victorinox d'être toujours paré(e)s à relever les défis du quotidien. L'esprit visionnaire du fondateur et l'engagement en faveur d'une gouvernance d'entreprise forte et fondée sur des valeurs perdurent encore aujourd'hui.

