Victoriaville mobilisée pour accélérer l'économie circulaire au Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - « Nous saluons le plan déposé par le ministre Benoit Charette, et nous repartons des Assises en réitérant que notre projet de centre d'innovation à Victoriaville constitue le tremplin dont le Québec a besoin pour hausser son taux de circularité » a déclaré Israël Poulin, directeur général de la Cité de l'innovation circulaire et durable.

Le Plan de mise en œuvre 2025-2028 de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028 présenté par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs représente un geste structurant, selon la Cité. Doté d'un potentiel de plus de 758 M$, ce plan priorise des secteurs névralgiques de l'économie québécoise -- construction, bois, manufacturier, transformation des matières -- tous bien ancrés dans la dynamique économique du triangle formé par Montréal, Sherbrooke et Québec, dont Victoriaville occupe le centre géographique et stratégique. « Que l'on parle d'accès aux chaînes manufacturières, de l'industrie du bois et de la construction, ou encore de l'accès au gisement de matières recyclables, une chose est claire : nous offrons la meilleure option pour concrétiser l'économie circulaire », a poursuivi M. Poulin.

À travers le Centre d'innovation mutualisé en économie circulaire (CIMEC) -- un projet de près de 50 M$ actuellement à l'étude par le ministère de l'Économie et de l'Innovation-- la région de Victoriaville est prête à jouer un rôle de premier plan. Le CIMEC se positionne comme une plateforme opérationnelle capable de tester, mutualiser et diffuser les meilleures pratiques en économie circulaire à l'échelle du Québec. Ce projet structurant est le fruit d'une collaboration entre partenaires publics, privés et institutionnels. Il repose sur un modèle unique, conçu pour accompagner les PME et les industriels dans leur transition. Un centre d'innovation axé sur la mutualisation et un continuum de services assurera le transfert de connaissances.

Dans le cadre de ce projet, la Cité travaillera donc en étroite collaboration avec les ministères et organismes impliqués dans la mise en œuvre du Plan 2025-2028. Le CEGEP de Victoriaville, Inovem et Destination Entreprise contribueront activement à l'atteinte des cibles de circularité du Québec à titre de copromoteurs du projet CIMEC avec la Cité. « Le Plan du gouvernement du Québec, jumelé à notre projet de centre d'innovation à Victoriaville, pose des fondations qui sont similaires à celles qui ont permis à certains pays de se hisser vers les taux de circularité les plus élevé de la planète. Nous nous réjouissons de constater que le gouvernement est sérieux dans sa volonté d'opérer un véritable virage vers l'économie circulaire », a conclu M. Poulin.

À propos de la Cité de l'innovation circulaire et durable

La Cité de l'innovation circulaire et durable est née de la mobilisation des acteurs de Victoriaville et de sa région, avec l'ambition de mutualiser les forces du territoire pour faire rayonner son leadership en développement durable et en économie circulaire.

Propulsée par Desjardins et soutenue par la Ville de Victoriaville, la Cité agit comme catalyseur de collaboration à l'échelle du Québec. Elle rassemble entreprises, chercheurs, innovateurs et institutions autour de projets concrets dans les cinq secteurs stratégiques identifiés par la feuille de route gouvernementale : bioalimentaire, construction, manufacturier, mines et énergie.

À propos du Centre d'innovation mutualisé en économie circulaire

Le Centre d'innovation mutualisé en économie circulaire (CIMEC) est un projet structurant de près de 50 millions de dollars, dédié à l'accélération de la transition vers une économie circulaire. Il se concentre sur des secteurs clés de l'économie québécoise, soit les produits du bois, le mobilier et la construction, en misant sur l'innovation, la collaboration et la mutualisation des ressources.

SOURCE Cité de l'innovation circulaire et durable

