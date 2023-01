NEEDHAM, Massachusetts, le 12 janv. 2023 /CNW/ - SharkNinja annonce aujourd'hui la nomination de Victoria Azarian au poste de vice-présidente principale de Global Creative, qui relèvera directement de Bill Davaris, chef de la direction du marketing.

« La vaste expérience de la marque de Victoria et son immense connaissance de la création de contenu nous aideront tous à atteindre un nouveau niveau de qualité dans notre travail créatif, a déclaré Bill Davaris. Victoria est une innovatrice sans égale, et je me réjouis de voir comment elle va conjuguer les forces de l'équipe pour trouver de nouvelles façons de s'imposer sur le marché et de favoriser le développement de nos talents à l'interne. »

Victoria a une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie de la publicité, comme directrice générale de la création de Wunderman, Ogilvy, et cheffe de la création pour MKTG (Dentsu). Elle a figuré au classement Adweek's Creative 100 (le classement des 100 personnes les plus innovatrices établi par Adweek) et a travaillé pour des marques très connues comme : IBM, IKEA, Kimberly-Clark, Poland Spring, LPGA, Citizens Bank et Unilever. Originaire de New York, Victoria occupera un bureau satellite au siège de SharkNinja à Needham, au Massachusetts.

« Établir des liens entre les marques et les évènements culturels qui ont un impact sur la société est ma passion, et c'est exactement ce que SharkNinja réussit à faire avec ses produits d'excellence utilisés dans tous les foyers et partout dans le monde, a déclaré Victoria. Je suis ravie de rejoindre une organisation vouée à l'innovation et j'ai hâte de diriger les équipes créatives de SharkNinja pour insuffler de la vie à nos produits. »

À propos de SharkNinja

SharkNinja est un chef de file de l'innovation dans l'industrie des articles ménagers et le créateur des marques très connues SharkMD et NinjaMD. SharkNinja offre des produits dotés de la technologie innovante la plus récente, faciles à utiliser, avec une gamme croissante de solutions qui comprend les produits de nettoyage et d'entretien ménager Shark et les produits électroménagers Ninja. Les produits sont vendus par les grands détaillants et par le biais de distributeurs partout dans le monde. Ninja et Shark sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. SharkNinja est une filiale de JS Global Lifestyle Company Limited (Hong Kong : 1691), un chef de file de l'innovation en matière d'appareils ménagers de petite taille.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938428/SharkNinja_Logo_Black_Logo.jpg

SOURCE SharkNinja

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Danielle Criscuolo, SharkNinja, [email protected]