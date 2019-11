Victor Leboeuf et Jérôme Bouthillette remportent la finale locale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu lors de la 41e édition de Cégeps en spectacle!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 27 novembre dernier avait lieu la 41e édition de la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Plus de 230 spectatrices et spectateurs sont venus acclamer le talent des onze artistes qui ont présenté neuf numéros des plus variés. La soirée a été animée d'une main de maître par Kim Soucy et Jasmin Cadieux, étudiante et étudiant. À l'issue de cette soirée, trois numéros ont remporté les honneurs :