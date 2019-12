Victor Carlstrom, conseiller financier suédois, engage contre Folksam, Swedbank et les autorités suédoises, en raison des délits présumés visés par la loi RICO, des poursuites de 4,2 milliards $ US

La poursuite [Case 1:19-cv-11569] allègue que Folksam et les responsables cités ont violé la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act) (y compris les infractions qui tombent sous le coup des dispositions relatives au complot de meurtre, à la fraude postale, à la fraude électronique et au blanchiment d'argent), ainsi que la CFAA (Computer Fraud and Abuse Act), et ont fait preuve d'une ingérence délictueuse dans le contrat de même que d'une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. La poursuite, engagée par les cabinets d'avocats Lawrence H. Schoenbach et Dratel & Lewis, P.C., et ce, au nom de Carlström qui demande en ce moment l'asile politique aux États-Unis, a été intentée devant la Cour fédérale du district sud de New York.