SÉOUL, Corée du Sud, le 8 octobre 2020 /CNW/ - La marque de jouet Mecard, qui est développée avec une technologie brevetée appartenant à la société coréenne de jouets Choirock Contents Factory Co., Ltd., a remporté une victoire complète dans tous les litiges en matière de brevets internationaux contre Spin Master, Ltd., une entreprise canadienne de jouets à l'échelle internationale.

En 2018, Spin Master a poursuivi une entreprise américaine de jouets, Mattel, Inc., notamment aux États-Unis, au Canada, et en Australie, alléguant que les jouets Mecard violaient les brevets « Bakugan » de Spin Master. Mattel distribuait des jouets Mecard dans ces pays grâce à sa licence obtenue de Choirock. Mais l'entrée de Mecard sur le marché mondial a été entravée par les poursuites en justice de Spin Master.

En mars 2019, en réponse aux poursuites intentées par Spin Master, Choirock a déposé des requêtes d'examen inter partes devant le Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des États-Unis, contestant la validité des trois brevets américains « Bakugan » de Spin Master. Spin Master allègue que Mecard a enfreint ces trois brevets. En septembre 2020, le PTAB a statué que toutes les revendications contestées de chaque brevet « Bakugan » sont non brevetables. Il est très rare que le PTAB invalide toutes les demandes contestées de brevets multifamiliaux, comme il l'a fait dans ce cas-ci. En confirmant que les brevets de Spin Master « Bakugan » n'ont pas la brevetabilité parce qu'ils ne sont rien de plus que des technologies de jouets déjà développées ou connues, ces décisions ont procuré une victoire complète à Choirock.

Avant ces décisions, un tribunal italien (Union européenne) et la Cour suprême de Chine ont également statué que le brevet européen de Spin Master porte sur un procédé non brevetable et que les jouets « Mecard » ne violent pas le brevet chinois de Spin Master, respectivement. En particulier, le tribunal de Milan en Italie a statué que les principales revendications du brevet européen de Spin Master, qui ressemblent à celles utilisées par Spin Master dans d'autres litiges, n'étaient pas brevetables. De même, Choirock a gagné une poursuite en contrefaçon de brevet intentée par Spin Master devant la Cour suprême de Chine. Cette victoire en Chine a confirmé que les brevets « Mecard » ont leur propre originalité et créativité qui diffèrent complètement de celles des brevets « Bakugan ». En conséquence, Choirock a réussi à éliminer tous les obstacles liés aux brevets « Bakugan » de Spin Master dans son commerce mondial pour les jouets« Mecard ». Les jouets « Mecard » utilisent un mécanisme unique qui transforme un jouet en soulevant une carte qui expose la surface inférieure de la carte. Ce mécanisme est le premier du genre au monde.

Choirock possède les droits de propriété intellectuelle associés aux jouets « Mecard ». Choirock a annoncé que « compte tenu de notre victoire dans les litiges de Spin Master, qui ont nui aux activités de l'entreprise, la société rencontrera divers partenaires du monde entier et discutera avec eux pour accélérer le redémarrage de Mecard sur le marché mondial. » Choirock a déclaré que « l'entreprise continuera de renforcer ses brevets pour les jouets Mecard en ce qui concerne leur mécanisme unique qui consiste à exposer la surface inférieure d'une carte lors de la transformation ». Choirock a ajouté que « tout comme dans le cas des litiges avec Spin Master, l'entreprise prendra des mesures énergiques contre toute allégation indue ou injustifiée d'atteinte à Choirock et protégera activement sa propre PI ».

À propos de Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd. est le principal créateur et fournisseur de contenu en Corée. Choirock est une entreprise hautement spécialisée dans la planification et la conception de jouets, d'animations et d'activités d'octroi de licence et se consacre à la création de contenus uniques et novateurs comme Turning MecardMD, Dino MecardMD, Ghost MecardMD, Bbasha MecardMD, Hello CarbotMD, Hello Carbot KoongMD, Hello Carbot MiniMD, SofyRubyMD, My Friend KoririMD, Bite ChoicarMD entre autres. Choirock s'est engagée à offrir un « plaisir de jouer » aux enfants et aux familles. Visitez-nous en ligne à www.choirockcf.com.

