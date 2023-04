Victimes de violence sexuelle et conjugale - 1,6 M$ pour des projets visant à rebâtir la confiance

Nom de l'organisme Titre et description du projet

1. Association québécoise Plaidoyer-victime (AQPV) Activités de communication et outils de formation pour les intervenantes et les intervenants qui accompagnent les personnes victimes _________________________________________ L'AQPV produit des guides et des vidéos éducatives de qualité, en plus d'offrir des formations visant à développer les compétences des personnes qui travaillent auprès des personnes victimes. Des projets de formation de cyberapprentissage sont en cours de développement.

2. CIUSSS de la Capitale-Nationale Projet pilote de centre de services intégrés _________________________________ Le CIUSSS de la Capitale-Nationale coordonne les travaux afin de mettre en place un centre de services intégrés pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Le financement octroyé par le ministère de la Justice servira notamment à embaucher les ressources humaines nécessaires à l'avancement des travaux.

3. Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) du CIUSSS de la Capitale-Nationale Projet de chien de soutien __________________________________ Le projet de chien de soutien aux Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) a été développé par l'organisme en partenariat avec le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et la Fondation Mira. Il est prévu que le chien soit utilisé directement à l'accueil du SIAM, dans la salle de jeu et lors d'entrevues effectuées par vidéo par les policiers des corps de police qui interviennent auprès de la clientèle.

4. Centre d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent Formation destinée aux professionnels qui interviennent auprès des jeunes victimes et soutien clinique externe pour les intervenantes __________________________________ Marie-Vincent a développé deux cyberformations en 2022 pour le milieu sociojudiciaire, soit « Les notions de base de la violence sexuelle chez les jeunes et ses conséquences » et « Accompagner l'enfant victime de violence sexuelle à travers le processus sociojudiciaire ». Ces deux formations seront sous peu intégrées au cursus de formations offertes aux intervenants impliqués dans le projet pilote de Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Le financement octroyé permettra : La création et la distribution d'un livre pour enfant illustré;

L'adaptation de la cyberformation en une formation qui puisse être suivie en présentiel ou en ligne, selon les préférences;

La création d'un atelier de consolidation des apprentissages;

Le maintien du soutien externe pour les intervenantes.

5. Viol-Secours Projet de développement des fonctions de la coordonnatrice professionnelle de l'organisme Services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) ____________________________________ Depuis 2018, le SIAM offre des services adaptés aux besoins des enfants (0 et 17 ans) victimes de maltraitance (sévices corporels, abus sexuel, négligence grave) et de leur famille des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Le financement octroyé à Viol-Secours permettra de poursuivre l'animation des activités quotidiennes qui supportent chacun des partenaires afin d'assurer une réponse adéquate aux besoins d'aide et de protection des enfants victimes d'abus.

6. Fondation Mira inc. Effets du chien d'assistance judiciaire ___________________________________ Le financement octroyé permettra la réalisation d'un projet de recherche porté par la Fondation Mira et impliquant divers partenaires, dont une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal. Celle-ci vise à évaluer les effets d'utiliser des chiens d'assistance judiciaire en duo avec des intervenants psychosociaux du Réseau des CAVAC pour accompagner et soutenir les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale.

7. Maison la Grande Ourse Montérégie Maison de thérapie pour les survivantes de violences sexuelles ____________________________________ Le financement octroyé permettra à l'organisme d'aménager de nouveaux espaces et d'embaucher le personnel nécessaire pour accueillir, au cours de la prochaine année, jusqu'à 200 femmes qui ont vécu des situations de violence sexuelle.

8, Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil Intervenant au sein du corps de police de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent __________________________ Ce projet vise à sensibiliser et mieux accompagner les auteurs de violence. Depuis le printemps 2022, une intervenante de l'organisme Entraide pour hommes travaille au sein de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint‑Laurent. Ce projet consiste à rejoindre le plus tôt possible les auteurs de violence conjugale à la suite de leur arrestation. L'objectif est de changer leurs comportements et ainsi, réduire le risque de récidive de violence en milieu conjugal et familial.