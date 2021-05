VIBRANT Marketing renforce sa haute direction et son expertise grâce à la nomination d'un nouveau vice-président et associé : Charles Brouillet

TORONTO, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - VIBRANT Marketing, firme de premier plan au niveau du marketing commercial en Amérique du Nord, démultiplie sa puissance avec l'arrivée de Charles Brouillet au poste de vice-président et associé. Dirigeant reconnu pour son efficacité, Charles est également le frère du président de la société : Éric Brouillet. « Nous sommes ravis d'accueillir Charles dans l'équipe, son expertise représente une fabuleuse opportunité pour nos clients existants et son leadership nous permettra de développer nos services de ventes externalisées ainsi que notre offre en marketing », a déclaré Éric.

Charles Brouillet, vice-président et associé, VIBRANT Marketing (Groupe CNW/VIBRANT Marketing)

L'ingénuité de Charles l'a bien desservi durant son expérience de plus de 18 ans dans le secteur des boissons, ayant œuvré pour le compte des marques les plus emblématiques. Il occupait récemment la fonction de directeur principal chez Drinkworks, contribuant à redéfinir la façon dont les consommateurs savourent à domicile des cocktails de qualité professionnelle, des boissons fermentées et des cidres. Charles a joué un rôle prépondérant dans le lancement aux États-Unis de cette coentreprise novatrice entre Anheuser-Busch InBev et Keurig Dr. Pepper. Spécialiste des ventes et de l'expérience client, il a également dirigé avec succès le développement de cette entreprise au Royaume-Uni. Auparavant, Charles exerçait la fonction de directeur de l'expérience et de la formation pour The High End, une division d'Anheuser-Busch InBev USA, où il gérait le portefeuille de marques d'importation et de bières artisanales. Dans son nouveau poste chez VIBRANT, il représentera le point de convergence pour tous les aspects de service aux clients, gestion quotidienne et développement des affaires. Son ascendant contribuera à intensifier et soutenir la croissance de la société.

À propos de VIBRANT Marketing inc.

Fièrement canadienne, VIBRANT est une société nationale de marketing commercial. Depuis 2006, la société a fourni une grande diversité de services marketing sur les marchés interentreprises et de consommateurs, allant de la stratégie aux aspects créatifs, en passant par l'expérience client, les fonctionnalités numériques, l'architecture commerciale ou l'appui à la vente. La société collabore avec un réseau de 120 experts à l'échelle nationale et possède des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver. Parmi les clients de VIBRANT, citons Danone, Vidéotron, Brasseries Sleeman, Carlsberg, Diageo, Banque Nationale et Beiersdorf. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici : vibrant.marketing

