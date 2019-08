Viandes Riendeau Ltée (Groupe Riendeau) : une gestion des appels fiable et flexible!

MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise Viandes Riendeau Ltée (Groupe Riendeau), fondée par Pierre Riendeau en 1960, a récemment choisi SBK Telecom pour assurer ses services de téléphonie IP. Deux facteurs clés ont motivé ce choix : l'expertise de SBK Telecom et la flexibilité de la technologie qu'elle offre.

L'expertise

Le siège social de Viandes Riendeau Ltée (Groupe Riendeau) est situé à Repentigny. L'entreprise, qui se spécialise dans la vente en gros de produits de boucherie, possède une usine de transformation à Laval et des divisions un peu partout au Québec. SBK Telecom a réuni les différentes entités dans un système central. Outre le partage des ressources et l'abolition des frais d'interurbains entre ses divisions, deux avantages incontestables, l'entreprise cliente peut, sans l'aide d'un tiers, assurer la gestion de son système téléphonique.

La flexibilité

Les appels sont gérés selon les besoins de chacune des divisions. Alors que des réceptionnistes sont sur place dans certaines divisions, d'autres utilisent l'aiguillage virtuel des appels ou le transfert systématique vers la réception du siège social. Viandes Riendeau Ltée (Groupe Riendeau) s'assure donc d'une réponse constante et personnalisée, pour tous les appels entrants.

« Le Groupe Riendeau grandit chaque année par des acquisitions d'entreprises. Le système de téléphonie IP de SBK permettra d'intégrer facilement de nouveaux emplacements et divisions, éliminant l'obligation d'acheter un système téléphonique à chaque fois.» souligne Nathalie Bergeron du Groupe Riendeau.

À propos de SBK Telecom

SBK Telecom offre, depuis 2005, des services d'ingénierie en réseautique, sécurité, centre de données et sans fil. En 2008, SBK a commencé à élaborer sa plateforme de téléphonie; elle a été mise en service deux ans plus tard chez un premier client (Avison Young). Depuis, SBK connaît un rythme de croissance soutenu et compte maintenant une importante clientèle d'affaires.

S'appuyant sur une équipe d'experts passionnés, SBK est un chef de file en ingénierie des réseaux de télécommunications et en téléphonie IP.

