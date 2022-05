Vialto Partners proposera des solutions améliorées de mobilité de la main-d'œuvre aux organisations multinationales et à leurs employés mobiles

NEW YORK, 2 mai 2022 /CNW/ - Vialto Partners a annoncé aujourd'hui la conclusion de sa vente par PwC à des fonds affiliés à Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Vialto Partners est un important fournisseur de solutions intégrées qui appuient la mobilité de la main-d'œuvre à l'échelle internationale, notamment dans les domaines de l'immigration, de la fiscalité, des services gérés et de la technologie. Vialto Partners était auparavant exploitée au sein du réseau PwC en tant qu'unité opérationnelle en matière de mobilité mondiale.

Grâce à cette transaction, Vialto Partners devient l'un des principaux fournisseurs indépendants de services soutenant la mobilité transfrontalière des employés. L'entreprise jouira de la portée mondiale et de l'expertise approfondie des spécialistes en mobilité de PwC, ainsi que de la souplesse, de l'énergie et des ressources dont bénéficient les nouvelles entités appuyées par CD&R. Vialto Partners accélérera son investissement dans la technologie et les nouveaux services afin de créer une expérience de mobilité de bout en bout plus efficace pour les organisations et leurs employés mobiles.

Depuis 50 ans déjà, Vialto Partners aide les clients à gérer la mobilité des talents partout dans le monde, avec une approche axée sur les relations et la clientèle. Au sein de la nouvelle entreprise, près de 6 000 professionnels des secteurs de l'immigration, de la fiscalité, des ressources humaines et de la technologie proposeront à leurs clients une étendue de services et une expertise sans pareilles, qui permettront à ces derniers de relever leurs défis de mobilité les plus complexes.

Vialto Partners sera dirigée par le chef de la direction Peter Clarke, qui a été associé directeur mondial des services de PwC en matière de mobilité internationale et qui possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Il sera soutenu par une équipe de direction mondiale, dont chaque membre compte des décennies d'expérience au service des clients et de la croissance.

« Nous croyons que notre nouvelle plateforme nous procurera des avantages concurrentiels considérables, notamment avec l'offre d'un modèle d'exploitation véritablement international, une réduction des restrictions réglementaires liées aux vérificateurs et un accès à des capitaux d'investissement, a déclaré M. Clarke. L'envergure et l'expertise de notre équipe mondiale sont tout simplement inégalées. Et maintenant, à titre d'entreprise autonome appuyée par CD&R, nous croyons être en mesure de transformer l'écosystème de la mobilité pour aider les organisations multinationales à créer de meilleures expériences connexes.

Nous pensons qu'en devenant une nouvelle organisation, nous sommes devenus un employeur de choix pour les professionnels de la mobilité qui voient l'avantage concurrentiel de notre structure réinventée, a ajouté M. Clarke. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec CD&R, mon équipe de direction et toutes les personnes talentueuses de Vialto Partners pour établir une organisation distinctive qui soutient la mobilité des talents.

La mobilité à l'ère post-COVID-19 est plus complexe que jamais, et les employeurs ont besoin de services intégrés et spécialisés pour surmonter les difficultés que présente le travail dans plusieurs territoires, a fait remarquer M. Clarke. Malgré les défis, les organisations se rendent compte que la mobilité mondiale des employés demeure un facteur essentiel dans l'élaboration d'une stratégie d'entreprise et le perfectionnement des talents. Les affectations et les déploiements partout sur la planète dépassent les niveaux prépandémiques, car les employeurs se voient combler des lacunes critiques en matière de talents. »

« Notre capacité unique chez Vialto Partners est de fournir des services intégrés de gestion de l'effectif qui permettent aux clients de composer avec la complexité des déploiements transfrontaliers, tout en offrant aux employés une excellente expérience de travail, a précisé Leo Palazzuoli, chef des relations clients et des marchés. Grâce à notre plateforme infonuagique axée sur les appareils mobiles, les employeurs et les employés disposent de l'information nécessaire pour gérer l'expérience de mobilité en toute simplicité. »

« Nous sommes heureux d'appuyer le lancement de Vialto Partners et de contribuer à la réalisation de son plein potentiel comme entreprise autonome, a souligné Stephen Shapiro, partenaire chez CD&R. Nous croyons que les organisations multinationales entament un nouveau chapitre dans le secteur de la gestion de la main-d'œuvre mondiale et que Vialto Partners est bien placée pour renforcer sa position de chef de file innovateur et devenir le fournisseur de services de premier plan dans cette nouvelle ère dynamique. »

À propos de Vialto Partners

Chef de file du marché, Vialto Partners offre des solutions intégrées qui appuient la mobilité de la main-d'œuvre à l'échelle internationale, notamment dans les domaines de l'immigration, de la fiscalité, des services gérés et des produits numériques. En tant que conseiller de confiance en matière de services de conformité, de consultation et de technologie pour les multinationales, l'entreprise résout des problèmes complexes de mobilité transfrontalière de la main-d'œuvre, afin que l'expérience connexe de ses clients et de leurs employés soit cohérente et en règle.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement privé dont la stratégie repose sur l'établissement d'entreprises plus fortes et plus rentables. Depuis sa création, CD&R a géré des investissements d'environ 40 milliards de dollars dans plus de 100 entreprises dont la valeur globale des transactions s'élève à plus de 175 milliards de dollars. De plus, près de la moitié des transactions qu'a menées CD&R au cours de son existence ont été des opérations d'introduction en bourse d'une filiale. La société a des bureaux à New York et à Londres. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cdr-inc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1808456/vialto_Logo.jpg

SOURCE Vialto Partners

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Will Braun / Lisa Pham, Abernathy MacGregor, 646 770-5674 / 713 816-1186, [email protected] / [email protected]