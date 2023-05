ViaBTC célèbre son 7e anniversaire : Tracer la voie du développement du minage de cryptomonnaie

HONG KONG, le 24 mai 2023 /CNW/ -- Au début du Bitcoin (BTC), le minage de cryptomonnaie pouvait se faire à l'aide de processeurs installés sur des ordinateurs personnels. Cependant, au fur et à mesure que le réseau s'est développé, les demandes de traitement se sont multipliées, entraînant un besoin en matériel de minage plus puissant. En 2010, Laszlo Hanyecz a introduit le code de minage de processeur graphique. Puis, en 2011, le code pour les machines de minage FPGA a été partagé sur GitHub. En 2012, la machine de minage du BTC la plus couramment utilisée avait évolué vers les modèles ASIC, qui remplaçaient les processeurs, les processeurs graphiques et les appareils FPGA, entraînant une augmentation importante du taux de hachage du Bitcoin, qui a augmenté de 360 000 000 fois de 2010 à 2012.

À mesure que le taux de hachage du Bitcoin augmentait, le minage en solo devenait de plus en plus difficile, entraînant la création du premier bassin de minage en 2010. Aujourd'hui, ViaBTC est un joueur de premier plan dans l'industrie du minage de cryptomonnaie et son 7e anniversaire souligne son évolution continue.

Les bassins de minage requièrent d'importantes capacités techniques, et nombre d'entre eux ont de la difficulté à répondre aux exigences techniques de l'industrie, ce qui a mené à des attaques et à d'éventuelles fermetures. Reconnaissant l'immaturité des technologies et des produits de l'industrie, Haipo Yang, un des premiers développeurs du Bitcoin, a entrepris de créer un bassin plus stable et plus efficace. Il a élaboré de façon indépendante le codage pour le bassin ViaBTC, qui est officiellement entré en service le 5 juin 2016.

« En créant un bassin de minage stable et efficace, nous voulons fournir à nos utilisateurs les outils et les fonctions dont ils ont besoin pour exploiter les cryptomonnaies avec facilité et confiance », a déclaré Haipo Yang, fondateur de ViaBTC.

Peu de temps après, ViaBTC a lancé la méthode de paiement PPS+, qui garantit des revenus de minage stables tout en partageant les frais des mineurs, permettant aux mineurs ViaBTC de gagner plus que leurs homologues opérant dans d'autres bassins. Les principaux bassins ont rapidement adopté la méthode de paiement PPS+.

Chez ViaBTC, la technologie demeure une priorité absolue. Le bassin a optimisé le processus de diffusion et de transmission du réseau BTC par l'intermédiaire de ses clients BTC démarchés indépendamment, entraînant une baisse du taux de blocs orphelins et assurant des revenus de minage stables. À ce jour, ViaBTC reste le bassin de minage ayant le taux de blocs orphelins le plus bas.

Au fil des ans, ViaBTC a continuellement introduit de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils pour améliorer ses services de minage et fournir aux utilisateurs une puissance de calcul plus rapide et plus stable, notamment l'accélérateur de transactions, la conversion automatique, le minage intelligent, les services de couverture, les prêts en cryptomonnaie et les avis de fluctuation du taux de hachage.

Aujourd'hui, ViaBTC fournit des services de minage à plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 130 pays et régions, couvrant plus de 10 cryptomonnaies, y compris BTC et LTC. Avec les meilleurs taux de hachage de l'industrie et une production de minage de plusieurs milliards de dollars, ViaBTC est l'un des principaux acteurs de l'industrie de la cryptomonnaie et l'une des rares entreprises du milieu à célébrer son septième anniversaire.

