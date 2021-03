Via fait l'acquisition de Remix et complète sa gamme de solutions technologiques innovantes TransitTech pour les villes et les opérateurs de transport en commun

Remix a été fondée en 2014 à San Francisco, en Californie, en tant que plateforme communautaire au graphisme novateur pour la planification des transports en commun. L'entreprise a obtenu des investissements de Sequoia, Y Combinator et Energy Impact Partners pour développer et fournir une technologie collaborative de planification du transport en commun, de gestion de la mobilité partagée et de conception de réseaux plus sûrs. Aujourd'hui, Remix travaille avec plus de 350 partenaires dans 22 pays répartis sur 5 continents et est utilisée pour concevoir des centaines de systèmes de transport urbain, améliorant ainsi la vie de plus de 240 millions de personnes dans le monde.

Via est un acteur pionnier de l'innovation technologique pour le transport public : Via fourni l'infrastructure digitale pour les systèmes de mobilité publique, et optimise les réseaux de navettes dynamiques, d'autobus, de véhicules accessibles, d'autobus scolaires et de véhicules autonomes pour répondre aux besoins des villes et collectivités de toutes tailles dans le monde. La technologie de Via est utilisée par plus de 200 partenaires dans 24 pays pour offrir des solutions de transport en commun efficaces, accessibles et équitables. Cette acquisition rassemble des capacités complémentaires qui aideront les équipes de planification des transports, d'innovation et d'exploitation à optimiser les réseaux. Ensemble, Via et Remix peuvent aider les villes à gagner en agilité, en résilience et en réactivité.

« Nous avons toujours eu une admiration forte pour le produit Remix et nous sommes ravis de travailler avec Tiffany, Dan et leur équipe exceptionnelle », ont déclaré Daniel Ramot et Oren Shoval, cofondateurs de Via. « Nous partageons une vision de collaboration avec nos partenaires en vue de créer des réseaux de transport en commun équitables, accessibles et efficaces pour les usagers et les villes. Ensemble, nous avons des plans ambitieux d'investissement et d'expansion de la gamme de produits Remix qui permettront d'améliorer les capacités de planification et d'exploitation du transport par autobus. »

Tiffany Chu, PDG de Remix et cofondatrice, a déclaré : « La mission de Remix est d'améliorer la qualité de vie en milieu urbain en élargissant l'accès aux villes. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Via, une entreprise responsable qui partage nos valeurs, pour améliorer l'offre de transport pour les collectivités et les villes grâce à nos technologies innovantes fondées sur des algorithmes puissants et sur d'immenses quantités de données. Notre rapprochement permettra à nos partenaires de prendre des meilleures décisions pour gérer leurs réseaux de transport. L'acquisition marque une nouvelle ère pour nos clients, nos partenaires et notre équipe. »

L'acquisition représente aussi une étape importante pour le monde du transport, car elle réunit des acteurs clés pour fournir aux villes et aux organismes un ensemble agile de solutions TransitTech et répondre à leurs besoins changeants.

À propos de Via :

Fondée en 2012, Via a été pionnière dans le domaine de la technologie TransitTech. Via développe des nouvelles solutions technologiques pour la gestion des systèmes de mobilité publique, et l'optimisation des réseaux de navettes dynamiques, d'autobus, de véhicules accessibles, d'autobus scolaires et de véhicules autonomes partout dans le monde. Via travaille au développement du réseau de transport public le plus efficace, équitable et durable au monde pour tous les usagers, y compris ceux à mobilité réduite, qui n'ont pas de téléphone intelligent, et pour les populations non desservies. L'entreprise travaille avec ses partenaires pour réduire le coût du transport en commun et offrir des options qui rivalisent avec la commodité d'un véhicule personnel tout en offrant un impact environnemental réduit. Via se situe au croisement du monde des transports et de la technologie. L'entreprise est chef de file du marché et allie l'innovation logicielle, la conception de services sophistiqués et l'expertise opérationnelle pour améliorer en profondeur la mobilité. Via compte plus de 200 partenaires mondiaux sur cinq continents.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1453082/Via_Remix_Deployment_Map.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

SOURCE Via

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Caroline Hawkins 704 651-0058 [email protected], https://ridewithvia.com

Liens connexes

https://ridewithvia.com