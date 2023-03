Avec cette acquisition, Via continue d'avancer sa vision de créer le système d'exploitation pour tous les aspects de la mobilité publique.

NEW-YORK, 16 mars 2023 /CNW/ - Via, le leader mondial de l'industrie TransitTech, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Citymapper, l'application phare de planification de trajets et de transport public basée au Royaume-Uni. Dans la foulée du récent tour de financement de Via, l'acquisition de Citymapper accélère la vision de Via de créer une infrastructure digitale end-to-end pour les systèmes de transport public. Au-delà du logiciel de Via qui permet aux villes et aux agences de transport public de planifier et d'exploiter efficacement leurs réseaux, Citymapper permet aux usagers des transports publics de naviguer sur le réseau de transport urbain grâce à des applications intuitives et élégantes. En intégrant Citymapper dans sa plateforme, Via sera en mesure de connecter tous les éléments d'un système de transport public, offrant une solution unifiée pour les villes, les agences de transport public, et les usagers.

Fondée en 2012, Citymapper est une application de premier plan, adoptée par une base d'utilisateurs fidèles et engagés partout dans le monde. Plus de 50 millions d'utilisateurs dans plus de 100 villes ont utilisé Citymapper pour planifier leurs déplacements urbains - grâce à une combinaison de transports en commun, de marche, de vélo, de scooters, de taxis et d'autres options disponibles localement. Les utilisateurs peuvent planifier un voyage en fonction des différents critères - mode de transport en commun, heure d'arrivée, durée du voyage, coût, etc. - qui comptent le plus pour eux, et l'application Citymapper les aide à sélectionner la meilleure option et à naviguer en temps réel. La technologie et les algorithmes puissants de Citymapper, qui intègrent des données de transport en temps réel et prennent en compte des informations clés sur les perturbations et les retards, permettent une expérience de planification de trajet exceptionnelle avec des recommandations précises et pertinentes.

La solution Citymapper sera intégrée à la plateforme logicielle TransitTech de Via. Les villes et les agences de transport en commun auront accès à la plateforme de Via qui leur permettra de créer des réseaux de transport public réactifs et résilients adaptés à l'évolution rapide de leurs besoins, d'exploiter des systèmes de transport multimodaux intelligents, et d'utiliser les données pour améliorer continuellement les performances - tout en offrant une expérience optimisée pour les utilisateurs grâce à Citymapper. Après l'acquisition, l'application Citymapper continuera d'être disponible pour sa base d'utilisateurs dans le monde entier, et Via prévoit d'étendre la portée mondiale de Citymapper.

"Nous avons le plus grand respect pour la technologie et l'expérience utilisateur de classe mondiale qu'Azmat et son équipe ont développées", a déclaré Daniel Ramot, le Co-Fondateur et PDG de Via. "En réunissant nos équipes, nous avons l'opportunité unique de déployer la technologie de Citymapper pour les villes et agences de transport public du monde entier afin de créer l'expérience de transport en commun la plus intuitive et pertinente possible pour leurs communautés."

"L'équipe de Citymapper a passé une décennie à développer l'une des plus importantes technologies pour la mobilité urbaine, avec pour mission de rendre les villes plus faciles à naviguer et les transports urbains plus efficaces, durables, et accessibles", a déclaré Azmat Yusuf, Fondateur et PDG de Citymapper. "Nous partageons cette vision avec Via et, grâce à cette acquisition, nous pouvons offrir Citymapper à un public plus large, mettre notre technologie à disposition des villes et des agences de transport en commun du monde entier, et étendre l'impact positif sur les communautés que nous desservons."

L'acquisition de Citymapper par Via fait suite à ses acquisitions réussies de Remix en 2021 et de Fleetonomy en 2020. Ces acquisitions interviennent à un moment de forte dynamique dans l'industrie TransitTech, la technologie et l'innovation ouvrant la voie à une nouvelle génération de solutions de transport intelligentes et flexibles.

À propos de Via :

Fondée en 2012, Via a été pionnière dans le domaine de la technologie TransitTech. Via développe des nouvelles technologiques pour la gestion des systèmes de mobilité publique, et l'optimisation des réseaux de navettes dynamiques, d'autobus, de véhicules accessibles, d'autobus scolaires et de véhicules autonomes et électriques partout dans le monde. Via travaille au développement du réseau de transport public le plus efficace, équitable, et durable au monde pour tous les usagers, y compris ceux à mobilité réduite ou qui n'ont pas de téléphone intelligent, et pour les populations non desservies. L'entreprise travaille avec ses partenaires pour réduire les coûts du transport en commun et offrir des options de transport accessibles qui rivalisent avec la commodité d'un véhicule personnel tout en diminuant l'impact environnemental. Via se situe au croisement du monde des transports et de la technologie. L'entreprise est un chef de file visionnaire du marché TransitTech et allie l'innovation logicielle, la conception de services sophistiqués, et l'expertise opérationnelle pour améliorer en profondeur la mobilité. Via compte d'ores et déjà plus de 600 partenaires dans plus de 35 pays.

