NEW YORK, 15 août 2025 /CNW/ - Via Transportation, Inc. («Via»), leader mondial dans les technologies pour les réseaux de transports en commun, a annoncé aujourd'hui avoir déposé un prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis («SEC») pour une possible introduction en bourse sur le New York Stock Exchange. Le volume d'actions et la fourchette de prix n'ont pas encore été déterminés. Via a demandé l'inscription de ses actions de classe A à la Bourse de New York («NYSE») sous le symbole «VIA». Cette offre est sujette aux conditions de marché, et aucune garantie n'existe quant à son aboutissement, son calendrier, sa taille ou ses autres modalités.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Allen & Company LLC et Wells Fargo Securities sont les principales banques du consortium. Deutsche Bank Securities et Guggenheim Securities participent aussi à l'opération, ainsi que Citizens Capital Markets, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Raymond James, William Blair et Wolfe | Nomura Alliance.

La procédure ne sera réalisée qu'au moyen d'un prospectus. Les prospectus préliminaires, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être obtenus en consultant EDGAR sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des exemplaires du prospectus préliminaire, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être obtenus auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention du département des prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopie : 212-902-9316 ou par e-mail : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 a été déposée auprès de la SEC, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces actions ne peuvent être vendues, ni aucune offre d'achat acceptée, avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces actions, et il ne sera procédé à aucune vente dans un etat ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet etat ou de cette juridiction.

À propos de Via

Via est la colonne vertébrale technologique des réseaux de transport modernes. Elle transforme les réseaux de transport en commun en systèmes dynamiques, pilotés par les données et la demande en temps réel. Partout dans le monde, villes et autorités de transport adoptent la plateforme de Via pour remplacer des infrastructures obsolètes et fragmentées, optimiser leurs opérations et accroître leur efficacité. Résultat : des coûts d'exploitation réduits, une expérience passager améliorée et une fréquentation en hausse. Aujourd'hui, la technologie de Via est déployée dans des centaines de villes, dans plus de 30 pays, pour bâtir des réseaux de transport en commun qui rapprochent les citoyens de l'emploi, des soins de santé et de l'éducation.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

