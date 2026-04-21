GROENLO, Pays-Bas, 21 avril 2026 /CNW/ - Nedap (AMS:NEDAP), leader de la visibilité des stocks au niveau des articles, annonce aujourd'hui un partenariat avec VF Corporation (NYSE : VFC), un chef de file mondial de l'habillement, de la chaussure et de l'équipement dont le portefeuille de marques emblématiques de mode de vie actif et de plein air comprend The North Face®, Vans® et Timberland®. Dans le cadre de cette collaboration, VF Corporation déploiera le moteur d'inventaire Nedap dans l'ensemble de son portefeuille de marques et de plus de 1 500 magasins, créant ainsi une base plus solide pour une visibilité complète des stocks et des opérations de détail plus fluides et axées sur les données.

VF Corporation

Le déploiement commence au deuxième trimestre 2026 avec The North Face et s'étendra aux autres marques VF. Avec des marques ancrées dans la performance, un design soigné et l'innovation, VF sert les consommateurs du monde entier dans les segments plein air, vie active et vêtements de travail.

Création d'une vue unifiée des stocks

Le partenariat appuie l'ambition de VF de créer une vue unique des stocks fondée sur un instantané fiable des stocks dans l'ensemble de ses activités. Avec le moteur d'inventaire Nedap, VF vise à améliorer l'exactitude des stocks, à améliorer la disponibilité des produits et à renforcer les performances omnicanales dans toutes les régions.

En plus du déploiement en magasin, VF a étendu l'initiative à ses canaux de distribution pour améliorer la visibilité et soutenir les efforts visant à répondre aux activités des marchés gris et à renforcer la protection de la marque.

« Nos consommateurs s'attendent au même niveau de disponibilité de produits et de services, qu'ils fassent leurs achats en ligne, en magasin ou par l'intermédiaire de nos points de contact de marque », explique Carsten Trenz, vice-président du numérique chez VF Corporation. « Une visibilité unifiée dans l'ensemble de nos activités nous permet d'assurer cette cohérence et de fidéliser la clientèle sur le long terme. »

Hope Waldron, vice-présidente de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement, VF Corporation, ajoute : « L'élargissement de notre programme RFID au-delà des magasins pour inclure les centres de distribution et les fournisseurs partenaires à la source nous donne une plus grande transparence dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Cette visibilité renforce notre capacité à assurer la disponibilité des produits, à renforcer la protection de la marque et à offrir une expérience client plus uniforme. »

Pourquoi VF a choisi Nedap

VF a choisi Nedap à la suite d'un projet pilote couronné de succès utilisant une solution alternative, après quoi l'entreprise a réévalué ses exigences à long terme en matière d'évolutivité, d'architecture et de soutien mondial. Nedap a été choisi sur la base :

de l'architecture de plateforme la plus robuste, novatrice et à l'épreuve du temps

de la capacité éprouvée à guider et à conseiller des organisations dans le cadre de déploiements complexes à grande échelle

d'une communauté d'utilisateurs qui favorise l'amélioration continue et l'innovation partagée entre les principaux détaillants

« Dans le secteur de la vente au détail d'aujourd'hui, le commerce unifié ne fonctionne que lorsque les marques peuvent compter sur une source unique et fiable pour leurs stocks », explique Hilbert Dijkstra, directeur général, vente au détail, Nedap. « La décision de VF d'investir dans la visibilité de bout en bout reflète une vision claire de l'avenir : la capacité de servir les consommateurs de façon fluide, quel que soit le canal. Grâce à l'innovation continue de notre plateforme, nous aidons VF à fonctionner avec confiance, agilité et précision. »

Nedap dans le commerce de détail

Nedap permet aux détaillants de transformer le mouvement des stocks en renseignements en temps réel et en résultats concrets. Notre moteur d'inventaire relie le mouvement des articles entre les magasins, les centres de distribution et les usines, créant ainsi une vue fiable des stocks pour l'ensemble de la chaîne de détail. Basé sur des normes ouvertes et recevant la confiance des plus grandes marques mondiales, notre moteur fournit des renseignements exploitables qui augmentent la disponibilité, améliorent l'efficacité et préviennent les pertes. Avec des dizaines de milliers de magasins en ligne, Nedap fournit en temps réel les fondements qui maintiennent le commerce unifié en mouvement.

À propos de Nedap N.V.

Nedap est un chef de file de la technologie des jumeaux numériques, qui relie les mondes physique et numérique des soins de santé, du bétail, du commerce de détail et de la sécurité. Grâce à notre philosophie « La technologie au service de la vie », nous créons des solutions durables et avant-gardistes qui aident les particuliers et les entreprises à réussir dans un monde en constante évolution.

Nedap compte plus de 1 000 employés et exerce ses activités à l'échelle mondiale. La société a été fondée en 1929 et est cotée sur Euronext Amsterdam depuis 1947. Son siège social est situé à Groenlo, aux Pays-Bas.

À propos de VF Corporation

VF Corporation est un portefeuille de grandes marques de plein air et de vie active, notamment The North Face®, Vans® et Timberland®. VF s'engage à fournir aux consommateurs des produits novateurs ancrés dans la performance et un design soigné, tout en offrant une valeur durable et à long terme à ses employés, à ses communautés et à ses actionnaires. Pour plus d'informations, visitez vfc.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Ilse Protsman

Responsable des communications marketing

Nedap

+31 6 55 41 51 67

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www.nedap-retail.com

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SOURCE Nedap Inc.