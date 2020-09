TORONTO, le 30 sept. 2020 /CNW/ - Vexos Inc., un fournisseur de services de fabrication de produits électroniques mondiaux, est heureux d'annoncer que Santé Canada a approuvé l'utilisation du ventilateur mécanique Milano (MVM) en vertu d'un arrêté d'urgence. En mai, Vexos a signé un contrat avec le gouvernement du Canada pour fabriquer et fournir 10 000 unités de MVM dans le cadre de la mobilisation nationale pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Vexos va maintenant commencer à expédier les ventilateurs MVM au gouvernement du Canada

Le ventilateur MVM, développé par le groupe international MVM et fabriqué par Vexos, est un ventilateur innovant, simple mais puissant, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de soins et de rétablissement des patients gravement atteints de COVID-19. Le groupe International MVM a été créé au début de 2020 pour faire face à la grave pénurie de ventilateurs et s'est rapidement développé pour inclure le partenaire de fabrication Elemaster, des physiciens, des ingénieurs et des dirigeants d'entreprises du monde entier, y compris ici au Canada : TRIUMF, les Laboratoires nucléaires canadiens, SNOLAB, l'Institut McDonald et JMP Solutions.

Navdeep Bains, ministre de l'innovation, des sciences et de l'industrie:

"Depuis l'épidémie de COVID-19, les entreprises canadiennes ont apporté une contribution considérable à notre système de santé. Vexos a répondu très tôt à l'appel à l'action en s'engageant à produire un ventilateur conçu au Canada à partir de pièces faciles à trouver, qui contribuera à sauver la vie des patients atteints de COVID-19. Je suis fier du travail novateur que le Dr Art McDonald, son équipe et Vexos ont accompli pour fournir des solutions révolutionnaires répondant aux besoins de nos travailleurs de première ligne"

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'innovation, des sciences et de l'industrie

Paul Jona, président et directeur général de Vexos:

"Depuis le début de la pandémie, Vexos a été l'une des premières entreprises manufacturières à offrir une expertise dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la fabrication au niveau mondial, avec une installation de pointe à Markham pour soutenir la construction et la distribution du ventilateur MVM. Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec un groupe diversifié d'innovateurs internationaux, d'entités gouvernementales, institutionnelles et commerciales canadiennes qui se concentrent toutes sur la livraison du ventilateur MVM".

Art McDonald, chef de la branche canadienne du consortium MVM, professeur émérite de l'université Queen's et co-lauréat du prix Nobel de physique en 2015:

"Cette réalisation est due à des physiciens des particules qui, en quelques jours, ont fait passer leurs recherches de la matière noire à l'invention d'un nouveau ventilateur, un bond qui démontre la flexibilité et l'ingéniosité de personnes dévouées qui ont réagi en cas de crise pour mettre leurs compétences au service du sauvetage de vies. Nous avons travaillé en coopération avec des physiciens, des ingénieurs et des professionnels de la santé du monde entier pour mettre au point ce dispositif qui sauve des vies, et je suis heureux que le Canada ait maintenant donné son accord à Vexos pour que ces ventilateurs puissent être envoyés là où ils sont nécessaires".

Wayne Hawkins, vice-président senior et directeur général de Vexos Markham:

"L'agilité dont ont fait preuve notre équipe et nos partenaires pour franchir cette étape majeure qui consiste à faire approuver le ventilateur MVM en peu de temps témoigne de la force d'innovation et de collaboration de Vexos, de l'expertise de la chaîne d'approvisionnement et des capacités avancées en matière d'ingénierie, de qualité et de fabrication. Notre équipe et nos partenaires ont relevé ce défi humanitaire et ont contribué à renforcer l'autosuffisance du Canada en ces temps sans précédent. Nous sommes extrêmement fiers de soutenir le Canada dans ses efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-19".

À propos de VEXOS Inc, Vexos est une entreprise mondiale primée de services de fabrication électronique (EMS) et de solutions matérielles personnalisées (CMS), qui fournit des solutions complètes de gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout en produits électroniques et mécaniques aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux nouvelles entreprises technologiques émergentes. Les services de Vexos s'étendent sur l'ensemble du cycle de vie des produits, depuis les services d'ingénierie de la valeur pour le développement des produits jusqu'au prototypage et à l'introduction de nouveaux produits (NPI), en passant par les phases de croissance, de maturité et de fin de vie, avec un accent et un engagement forts sur la qualité et la satisfaction du service client. Avec des usines de fabrication aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Vietnam, Vexos est principalement axée sur les marchés médicaux, industriels, automobiles, informatiques, des communcations et de l'aviation/défense. Pour en savoir plus visitez notre site internet www.vexos.com

À propos des collaborateurs canadiens de MVM:

L'Institut McDonald est la plaque tournante canadienne de la recherche en physique des astroparticules. Il réunit des chercheurs, des théoriciens et des experts techniques de tout le pays avec une organisation centrale basée à l'Université Queen's.

Les Laboratoires nucléaires canadiens sont un leader mondial dans le développement d'applications pacifiques et innovantes de la technologie nucléaire grâce à son expertise en physique, métallurgie, chimie, biologie, sécurité et ingénierie.

Le SNOLAB est une installation scientifique souterraine de premier plan qui se concentre sur la recherche de découverte en physique subatomique, principalement en physique des neutrinos et de la matière noire, mais aussi dans d'autres domaines interdisciplinaires utilisant des analyses de radio-isotopes à haute sensibilité.

TRIUMF est le centre canadien d'accélérateurs de particules. C'est l'un des premiers laboratoires multidisciplinaires canadiens pour les grandes sciences, et un centre de recherche en physique subatomique de premier plan au niveau international.

Pour plus d'informations techniques sur le ventilateur MVM, veuillez consulter le site https://www.vexos.com/mvm-ventilator

