Veuve Clicquot annonce le BOLD Woman Award pour honorer les entrepreneures

Afin de mieux comprendre la trajectoire des entreprises dirigées par des femmes, Veuve Clicquot a commandé son premier baromètre international sur l'entrepreneuriat féminin . L'enquête menée par Market Probe dans 14 pays a examiné les préjugés et obstacles courants auxquels les femmes se heurtent dans leur vie professionnelle et propose des solutions pour les surmonter.

Les résultats d'une étude canadienne ont par ailleurs rappelé la nécessité de l'entrepreneuriat féminin, 88 % des femmes chefs d'entreprise affirmant que le mentorat est essentiel à la réussite, et 84 % des personnes interrogées indiquant qu'il est crucial d'avoir un modèle.

BOLD by Veuve Clicquot offre l'occasion non seulement de reconnaître les femmes qui apportent une contribution significative au monde des affaires, mais aussi de mettre en lumière les obstacles qui entravent leur réussite. Anciennement connu sous le nom de Business Woman Award (BWA), le programme a été créé en hommage à la fondatrice de la marque, Madame Clicquot, et à son esprit d'entreprise. En 1805, Madame Clicquot a fait preuve d'un grand courage et d'une grande ténacité lorsqu'elle a pris les rênes de la Maison après le décès de son mari, à une époque où les femmes ne pouvaient ni travailler ni posséder de compte bancaire.

« Notre mission est d'assurer l'autonomie des femmes entrepreneures et de cerner les modèles d'aujourd'hui et de demain », explique Alexis de Calonne, directeur général de Moët Hennessy Canada. « BOLD by Veuve Clicquot récompense les pionnières qui incarnent l'esprit d'entreprise, le courage et le savoir-faire commercial de notre fondatrice. »

Depuis plus de 50 ans, le BWA récompense et met en lumière des femmes d'affaires qui ont bâti, repris ou développé une entreprise. Ce sont 350 femmes dans 27 pays qui ont été honorées depuis lors.

Parmi les anciennes lauréates du prix, on retrouve d'illustres pionnières chefs d'entreprise, dont l'hôtelière Christiane Germain, la visionnaire de la beauté Lise Watier, la restauratrice Cora Tsouflidou et Claudia Sjoberg, fondatrice et présidente de Pedalheads Group.

Repensés pour plus d'inclusion et de visibilité internationale, le Prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires et le Prix Veuve Clicquot de la génération future sont ouverts aux femmes de 25 ans et plus qui répondent à des critères définis et dont l'approche audacieuse, entreprenante et infatigable des affaires a eu une incidence directe sur leur réussite. Jusqu'à cinq finalistes dans chaque catégorie seront sélectionnées par un prestigieux jury et seront invitées à assister à la cérémonie de remise du Prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires, lors de laquelle une lauréate sera choisie par le grand jury pour chaque catégorie.

Chaque lauréate recevra un prix inspiré de Veuve Clicquot et se rendra à Reims, en France, pour une immersion de trois jours au cœur de l'histoire, de la tradition et du luxe de la Maison Veuve Clicquot.

Les inscriptions au programme canadien de BOLD by Veuve Clicquot sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2020.

Le forum BOLD by Veuve Clicquot aura lieu en avril 2021 à Toronto, suivi de la cérémonie de remise du prix Prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires. Les renseignements concernant les billets pour le forum BOLD et la cérémonie de remise des prix seront communiqués ultérieurement. Veuillez consulter la page BOLD by Veuve Clicquot pour plus de détails.

Le forum BOLD by Veuve Clicquot a pour mission d'aider à changer et à équilibrer le débat sur l'entrepreneuriat féminin, et de faire connaître les résultats du baromètre. Il a aussi pour mission de faire partager les témoignages sur les difficultés, les obstacles et les injustices auxquels les femmes se heurtent dans leur vie professionnelle et d'orienter la conversation vers des exemples de réussite de femmes entrepreneures, afin de montrer comment le démarrage de leur propre entreprise a amélioré leur vie.

À propos de l'enquête

De juin 2018 à septembre 2019, Market Probe International a mené une enquête en ligne dans 14 pays. Les résultats ont été analysés par BETC Corporate. Les 10 171 personnes (dont 2 097 constituant un échantillon canadien) qui ont participé à l'enquête ont été présélectionnées selon leur âge, leur sexe et leur région (le cas échéant). Des quotas ont été mis en place pour assurer une représentation adéquate selon les critères établis.

À propos de Veuve Clicquot

Plus que du champagne, Veuve Clicquot incarne une joie de vivre et un esprit pétillant que symbolise la couleur jaune soleil caractéristique de la Maison. Madame Clicquot, femme audacieuse et avant-gardiste reconnue comme la grande dame de la Champagne, a pris les rênes de la Maison en 1805, à 27 ans, devenant l'une des premières femmes d'affaires des temps modernes. Elle a instauré une culture de l'excellence en adoptant la devise « une seule qualité : la meilleure ». Sa passion, sa vision et son sens inné de l'art de vivre à la française se perpétuent aujourd'hui dans la maison qui porte son nom. Veuve Clicquot diffuse le plaisir dans toute sa remarquable gamme de champagnes, dont l'emblématique Carte Jaune, répandant sa fameuse joie de vivre dans le monde entier.

BOLD by Veuve Clicquot

Un programme international redéfini pour plus d'inclusion, de portée et de visibilité. Inspiré par le baromètre international sur l'entrepreneuriat féminin de Veuve Clicquot, le programme BOLD vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en le défendant encore plus ardemment, en le faisant évoluer encore plus rapidement et en le stimulant. Il vise aussi à mieux comprendre les obstacles auxquels les femmes se heurtent à l'échelle mondiale.

Critères d'attribution

Bold Woman Award

Faire preuve d'audace entrepreneuriale

La candidate doit être une femme fondatrice ou PDG depuis plus de trois ans d'une entreprise dont le siège social est situé au Canada.

La candidate doit avoir apporté une contribution significative au succès de son entreprise en y insufflant son sens de l'entrepreneuriat.

Réinventer les traditions avec succès

La candidate doit avoir contribué de façon tangible à la transformation et à l'évolution des processus classiques dans son domaine, qui ont soutenu la croissance depuis au moins deux ans.

Maintenir une approche éthique des affaires

La candidate doit porter des valeurs de changements éthiques au sein de l'entreprise et de son écosystème direct, par exemple améliorer l'incidence sur l'environnement, favoriser un environnement de travail agréable et s'engager dans des changements sociaux inclusifs.

Bold Future Award

Faire preuve d'audace entrepreneuriale

La candidate doit être une femme fondatrice ou PDG d'une entreprise existant depuis moins de trois ans dont le siège social est au Canada.

La candidate doit avoir apporté une contribution significative au succès de son entreprise en y insufflant son sens de l'entrepreneuriat, et doit avoir généré une croissance significative au cours de l'année d'activités précédente.

Réinventer les traditions avec succès

La candidate doit avoir apporté une innovation significative ou une contribution réelle à la transformation d'un marché existant.

Maintenir une approche éthique des affaires

La candidate doit porter des valeurs de changements éthiques au sein de l'entreprise et de son écosystème direct, par exemple améliorer l'incidence sur l'environnement, favoriser un environnement de travail agréable et s'engager dans des changements sociaux inclusifs.

SOURCE Moët Hennessy Canada

Renseignements: Pour plus d'information sur BOLD by Veuve Clicquot, veuillez contacter : Myriam Valcin I Directrice de comptes, Edery & Lord Communications, [email protected] I 514. 574.6224