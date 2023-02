Spécialiste du marché des technologies et de la direction de la croissance, il a été embauché pour diriger les opérations financières mondiales et les stratégies de développement d'entreprise de la société

ATLANTA, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Vesta, une plateforme mondiale de premier plan dans le domaine de la garantie de transactions d'achats en ligne, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Shimon Steinmetz, spécialiste renommé de la transformation d'entreprise, à titre de chef des finances.

M. Steinmetz possède plus de 20 ans d'expérience du partenariat avec des équipes de gestion et des investisseurs en capital-investissement visant à stimuler la performance opérationnelle et à maximiser la valeur pour les intervenants. Plus récemment, il a été directeur principal chez Alvarez & Marsal, au sein du groupe CFO Services et transformation, où il intervenait pour aider les clients à régler leurs problèmes commerciaux les plus complexes afin de favoriser des augmentations de valeur quantifiables dans l'ensemble de l'entreprise.

Shimon Steinmetz a travaillé précédemment en tant que chef des finances chez MerchantE à Atlanta, en Géorgie, où il a mis en œuvre une transformation d'entreprise qui a produit une augmentation importante de la valeur d'entreprise. Il a également travaillé chez Finjan Holdings, une société de cybersécurité axée sur le comportement qui a fait son entrée en bourse au Nasdaq sous sa direction.

« Nous sommes ravis que Shimon se joigne à notre équipe de direction pendant cette période stimulante de croissance pour la société, a déclaré Ron Hynes, chef de la direction de Vesta. Il détient un excellent bilan en matière de résultats tangibles et de création d'une valeur durable à long terme. Sa riche expérience s'avérera inestimable dans le soutien de nos opérations afin de répondre à la demande mondiale pour nos services. »

En tant que chef des finances, M. Steinmetz dirigera l'organisation et les activités financières mondiales de Vesta, notamment l'amélioration du rendement, les opérations financières, le développement d'entreprise, la recherche d'investisseurs, la transformation de la technologie, la gestion des intervenants et plus encore. Il relèvera directement du chef de la direction de la société, Ron Hynes, et travaillera à partir du bureau de Vesta à Atlanta, Géorgie.

« Je suis ravi de me joindre à une entreprise qui s'efforce d'aider les entreprises à croître et à prospérer à l'échelle mondiale en éliminant la fraude et en augmentant les taux d'approbation, a déclaré Shimon Steinmetz, chef des finances de Vesta. Je me réjouis à l'idée d'appuyer les activités de l'entreprise à mesure qu'elle continue d'accroître et de consolider son leadership au sein de l'écosystème de prévention de la fraude et d'approbation des transactions dans l'ensemble des secteurs. »

M. Steinmetz a commencé sa carrière dans le domaine des technologies en tant que professionnel de l'investissement chez TH Lee Putnam Ventures et en tant que banquier spécialisé dans les technologies chez Cantor Fitzgerald. Plus tôt dans sa carrière, Shimon a travaillé au sein des marchés financiers à revenu fixe chez Salomon Smith Barney et dans le secteur des services bancaires d'investissement chez Goldman Sachs. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Booth School of Business de l'Université de Chicago et un diplôme de premier cycle de l'Université Yeshiva.

À propos de Vesta

Vesta est une société mondiale du domaine de la garantie de transactions d'achats en ligne qui offre des taux d'approbation inégalés et une expérience client sans friction tout en éliminant les débits compensatoires et d'autres formes de fraude numérique. Se distinguant par sa science des données sophistiquée et ses plus de 25 ans d'expérience, Vesta apporte une compréhension approfondie de certaines des menaces les plus importantes et de certains des marchés les plus difficiles au monde. Des marques de premier plan dans les domaines du commerce électronique, des voyages, des services financiers et des télécommunications comptent sur Vesta pour prendre des décisions justes et garantir la totalité des transactions et des revenus en temps réel. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.vesta.io .

