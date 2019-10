Verser une contribution à l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les électrices et les électeurs de Jean-Talon peuvent verser jusqu'à 100 $ à chaque parti politique et à chaque candidat indépendant autorisé, en plus du montant maximal de 100 $ qu'ils peuvent verser chaque année. Ils peuvent verser cette contribution additionnelle jusqu'à 30 jours après l'élection, soit jusqu'au 1er janvier 2020.

Six choses à savoir si vous souhaitez faire une contribution politique

Seuls les électeurs ou les électrices peuvent faire une contribution. Il peut s'agir d'un don en argent, d'un service rendu ou d'un bien fourni gratuitement. Cette contribution doit être faite à même leurs propres biens. Pour solliciter et recevoir une contribution, une personne candidate ou un parti politique doit être autorisé par le directeur général des élections. La représentante officielle ou le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé est responsable de solliciter des contributions. Toute autre personne qui le fait doit détenir un certificat de solliciteur. Vous pouvez demander à voir ce certificat. Seules les contributions de 50 $ ou moins peuvent être versées en argent comptant au représentant officiel du parti ou de la personne candidate ou encore à une personne qui a un certificat de solliciteur. Une contribution de plus de 50 $ doit être versée par carte de crédit ou par chèque personnel. La personne qui recueille votre don doit vous remettre une fiche de contribution, qui constitue un reçu. Vous devez signer cette fiche pour attester que vous faites cette contribution à même vos propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu'elle ne fera pas l'objet d'un quelconque remboursement. Votre nom, votre code postal et la municipalité de votre domicile seront divulgués par l'entremise du moteur de recherche sur les donateurs de notre site Web.

Du financement public complémentaire

Chaque année, sous certaines conditions, les partis politiques et les candidats indépendants autorisés peuvent obtenir 2,50 $ de l'État pour chaque dollar de contribution qu'ils amassent auprès des électrices et des électeurs, et ce, jusqu'à concurrence du montant maximal prévu. Ce type de financement public s'appelle le revenu d'appariement.

Montant maximal versé par l'État à titre de revenu d'appariement Partis politiques 250 000 $ Députés et candidats indépendants 2 000 $

Ces sommes servent, entre autres, à couvrir les dépenses se rapportant :

à l'administration courante, par exemple la location d'un local;

à la diffusion d'un programme politique, par exemple la mise en ligne d'un site Web;

à la coordination de l'action politique des membres ou des sympathisants, par exemple le congrès annuel;

aux dépenses électorales, par exemple les pancartes électorales.

Pour en savoir plus

Le site Web www.elections.quebec fournit toute l'information nécessaire pour exercer son droit de vote. Il présente également une liste de choses à savoir sur le financement politique.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

