VersaFi reçoit une subvention de Femmes et Égalité des genres Canada pour remédier à la sous-représentation des femmes et des personnes de diverses identités de genre PANDC dans les professions de la finance

TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ - VersaFi est fière d'annoncer le lancement d'un projet de recherche essentiel : l'une des plus vastes études financées par l'administration fédérale et portant exclusivement sur les femmes et les personnes de diverses identités de genre autochtones, noires et de couleur (PANDC) exerçant une profession dans le secteur financier canadien. Les autrices de cette étude entendent explorer les défis complexes auxquels ces professionnelles sont confrontées, passer en revue les efforts actuels en matière de diversité et présenter des stratégies et des recommandations pratiques et fondées sur des données probantes afin de stimuler un changement significatif et durable.

Ce programme de recherche d'une durée de trois ans est rendu possible grâce à l'apport financier de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), par l'entremise du Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes.

Cette recherche menée par VersaFi comprendra une enquête nationale, des entrevues et des groupes de discussion avec des femmes et des personnes de diverses identités de genre PANDC exerçant une profession dans le secteur financier canadien. Les résultats et les principales recommandations seront communiqués aux grandes institutions financières du Canada, dans le but de stimuler un changement systémique durable.

Tanya van Biesen, présidente et cheffe de la direction de VersaFi, souligne l'importance de cette recherche pour le secteur financier : « Les femmes et les personnes de diverses identités de genre PANDC exerçant une profession sont confrontées à des obstacles importants dans leur cheminement vers les postes de haute direction. Ces obstacles sont alimentés par des préjugés structurels et culturels tenaces. Ils prennent des formes multiples telles que les stéréotypes, l'insuffisance des programmes de mentorat et de parrainage et l'exclusion des réseaux informels. Si on y ajoute le double fardeau de la discrimination intersectionnelle et la faible représentation au sommet de l'échelle, l'urgence d'agir devient indéniable pour les organisations. Nous avons pour objectif de déterminer des stratégies efficaces et réalisables que les organisations pourront mettre en œuvre pour favoriser la réussite de ces professionnelles à tous les stades de leur carrière. »

Cette initiative s'arrime à la mission de VersaFi, qui est de promouvoir l'équité dans le secteur financier en s'attardant sur les identités sociales croisées qui façonnent l'expérience professionnelle des femmes et des personnes de diverses identités de genre PANDC. Ce projet vise à influer sur le changement systémique en donnant aux leaders et aux décideurs du secteur financier les outils nécessaires pour favoriser l'inclusion et l'équité dans leur milieu de travail.

« Nous sommes ravies de démarrer cette étude triennale transformatrice », ajoute Rosheeka Parahoo, directrice, Recherche et défense des intérêts, VersaFi. « Notre objectif est de stimuler un changement percutant et significatif qui accélérera l'équité dans l'ensemble du secteur financier. Nous nous engageons à faire de cette recherche un outil de changement essentiel qui permettra aux entreprises de trouver des moyens nouveaux et efficaces de lever les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les personnes de diverses identités de genre PANDC dans l'exercice de leur profession. »

VersaFi

VersaFi est une organisation nationale sans but lucratif, vouée à accélérer l'équité pour les femmes dans le secteur financier. Fondée en 1995 sous le nom de Women in Capital Markets (WCM), elle s'est donné une nouvelle image de marque en 2024 afin de donner du pouvoir et des appuis aux femmes et aux personnes non binaires dans l'ensemble du secteur financier canadien, à tous les stades de leur carrière. À cette fin, VersaFi nourrit un bassin de talents à tous les échelons, se fait le porte-parole et le défenseur de l'équité entre les sexes dans ce secteur, et collabore avec les leaders du secteur financier à la mise en œuvre de changements structurels et culturels efficaces et durables. Sa communauté en développement constant compte maintenant plus de 4 000 membres du secteur financier, représentant des courtiers et des gestionnaires de patrimoine relevant des grandes banques canadiennes, des courtiers indépendants et sous contrôle étranger, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des régimes de retraite, des organismes de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. Pour obtenir un complément d'information ou pour adhérer à l'organisme, consultez le site www.versafi.ca.

SOURCE VersaFi

[email protected]