Vers une prise en charge de tous les Québécois - Le financement des GMF modifié pour améliorer l'accès aux services de première ligne

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie aujourd'hui un nouveau programme afin de resserrer les obligations des groupes de médecine de famille (GMF) envers la population pour assurer un meilleur accès en termes de disponibilité, de pertinence et d'autonomie.

Plus de disponibilités pour les patients

D'une part, un nombre minimal de plages de réorientation sera exigé pour les patients qui se présentent à l'urgence avec un problème de santé mineur et qui sont redirigés vers une clinique de première ligne. Cela permettra de réduire la pression sur les urgences afin que les personnes qui doivent y être soignées puissent être servies plus rapidement.

D'autre part, jusqu'à 20 % du financement annuel des GMF sera désormais conditionnel à l'atteinte d'indicateurs d'accès. Un seuil minimal de taux d'assiduité, qui mesure la facilité avec laquelle un patient ou une patiente peut avoir un rendez-vous avec son ou sa médecin, sera exigé. Cet indicateur permettra d'assurer aux patients un accès à leur médecin de famille lorsqu'ils en ont besoin.

Plus de pertinence

Les GMF devront dorénavant utiliser un filtre de pertinence sélectionné par le gouvernement et déjà mis en place dans plus de 70 GMF au Québec afin de mieux orienter les patients vers le bon professionnel. C'est un outil qui facilitera l'attribution des rendez-vous aux Québécois en fonction de leurs besoins. L'utilisation de l'intelligence artificielle permettra d'accélérer le travail des professionnels et de favoriser une plus grande interdisciplinarité, notamment avec les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), les travailleuses et travailleurs sociaux et les pharmaciennes et pharmaciens.

Plus d'autonomie

Il sera désormais plus facile pour les GMF d'embaucher leurs propres ressources humaines plutôt que de devoir avoir recours à du personnel du réseau de la santé en prêt de service. Ils auront donc plus d'autonomie dans le choix de leurs ressources humaines, ce qui constituait une demande des médecins de famille.

Faits saillants :

Rappelons que le MSSS investit chaque année 300 millions $ pour le fonctionnement des GMF et 130 millions $ pour le Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

