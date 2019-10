Vers une facturation médicale entièrement numérique au Québec - PetalMD fait l'acquisition de Gestimed

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de permettre à encore plus de médecins de délaisser le papier au profit de solutions numériques plus efficaces pour le système de santé, l'entreprise de Québec PetalMD poursuit sa croissance en faisant l'acquisition de Gestimed, une agence de facturation médicale située à Montréal.

PetalMD en voie de devenir le chef de file en facturation médicale au Québec

Cette transaction survient un peu plus d'un an après que PetalMD ait fait l'acquisition de Xacte, une solution de facturation médicale déjà bien implantée au Québec. Au cours de l'année ayant suivi cette acquisition, Xacte a enregistré une hausse de clients de 26 % alors que, sur la même période, près de la moitié des 40 principales agences de facturation au Québec ont enregistré une baisse de clients.

Tout comme Xacte, Gestimed cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la facturation médicale et est l'une des agences les plus importantes du Québec. « Nous sommes très heureux de cette transaction qui réunit deux entreprises québécoises leaders dans leurs domaines respectifs et vouées à simplifier le quotidien des médecins », explique Pierre LeBon, copropriétaire de Gestimed.

Avec les 1 350 médecins de Gestimed qui s'ajoutent à ses rangs, PetalMD regroupe maintenant près de 4 000 médecins facturant à la RAMQ par l'entremise de ses filiales. L'entreprise se positionne ainsi au 2e rang des entreprises offrant des services de facturation médicale au Québec sur le plan du nombre de médecins clients et en première position en termes de croissance.

Prendre le virage numérique pour simplifier la facturation médicale

PetalMD et Gestimed unissent leurs forces pour encourager les médecins du Québec à numériser leur facturation médicale grâce à la solution Xacte.

« Plus les médecins utiliseront des solutions numériques pour leur facturation médicale, moins ils seront confrontés à des erreurs de saisie qui génèrent des allers et retours avec la RAMQ. Cela se traduit en un gain de temps à la fois pour les médecins, pour le personnel des agences de facturation et pour la RAMQ. Tout le monde y gagne », explique Patrice Gilbert, PDG de PetalMD.

Actuellement, PetalMD estime que plus de la moitié des médecins du Québec saisissent leurs actes sur papier avant de les transmettre physiquement à leur agence de facturation plutôt que de saisir leurs demandes directement dans une solution numérique qui compile et valide instantanément les données.

Une démarche qui s'inscrit dans la numérisation du système de santé

En collaborant avec Gestimed, PetalMD vise à moderniser les manières de procéder non seulement dans le domaine de la facturation médicale, mais également dans les autres domaines médico-administratifs où l'entreprise est reconnue, notamment :

La planification et la gestion d'horaires pour médecins;

La gestion des rendez-vous pour cliniques médicales;

La centralisation des horaires de garde et de tâches cliniques dans les hôpitaux.

En étendant son influence, l'entreprise contribuera encore davantage à améliorer la performance des hôpitaux et des cliniques médicales avec les technologies numériques, notamment grâce à l'automatisation de procédures manuelles coûteuses en temps et en argent.

Une transaction soutenue par BDC Capital

L'acquisition de Gestimed par PetalMD a été rendue possible grâce au soutien financier du groupe Capital de croissance et transfert d'entreprise de BDC Capital, qui offre notamment des solutions de financement flexibles et personnalisées, conçues pour conserver la trésorerie des entreprises en forte croissance, tout en limitant la dilution à long terme.

« Cette transaction démontre comment la consolidation d'entreprises réalisée dans le respect des meilleures pratiques peut créer une synergie qui bénéficie aux deux organisations, affirme Louise Langevin, vice‑présidente, Capital de croissance et transfert d'entreprise pour le Québec chez BDC Capital. C'est une priorité pour nous d'accompagner des visionnaires dans leur plan de croissance. »

Saviez-vous que :

Il y a un peu plus de 20 000 médecins au Québec, dont environ 9 500 omnipraticiens et 10 500 médecins spécialistes.

Il existe plusieurs dizaines de milliers de codes d'actes différents à la RAMQ, mais la complexité du système fait en sorte qu'il est pratiquement impossible d'avoir un nombre exact.

Une solution de facturation numérique permet de valider automatiquement les données saisies, ce qui élimine les risques d'erreurs. De plus, les demandes de paiement et les documents fiscaux sont enregistrés et archivés dans un environnement infonuagique sécurisé, ce qui facilite l'accès à l'historique de facturation de chaque médecin.

Plus de 99 % des demandes de paiement envoyées via la solution Xacte sont conformes aux normes de la RAMQ.

À propos de PetalMD

PetalMD est l'un des plus importants joueurs de l'industrie de la santé numérique au Canada. Avec plus de 37 000 médecins inscrits sur sa plateforme et répartis dans plus de 200 établissements de santé, l'entreprise compte maintenant près de 100 employés. En 2019, PetalMD a reçu les prestigieux prix « Artifical Intelligence Disruptor » lors des Digital Transformation Awards 2019 à Toronto et le « Prix Rayonnement Hors Québec » lors du Gala des Fidéides à Québec.

