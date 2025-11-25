Vers une économie en harmonie avec la nature : près de 100 acteurs québécois identifient 5 axes et 30 chantiers pour orienter l'action au Québec

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Pour accélérer l'intégration de la biodiversité dans les décisions économiques, Ateliers pour la biodiversité, en collaboration avec le Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes (CRABE), publie un rapport issu de la journée de dialogue Économie, biodiversité et changements transformateurs. L'événement, tenu le 23 septembre à Montréal, a réuni près de 100 participants issus de plus de 12 secteurs : économique, municipal, scientifique et de la société civile.

Le rapport présente 5 axes stratégiques et plus de 30 chantiers d'action, visant à faire émerger des priorités communes, identifier des leviers mobilisables et proposer des pistes concrètes pour bâtir une économie compatible avec la nature.

Cinq axes structurants pour guider la transformation

Prise en compte de l'urgence d'agir ; Renforcement de la collaboration ; Reconnaissance de la valeur de la biodiversité ; Renforcement des capacités ; Adoption d'une approche intégrée.

Plus de 30 chantiers identifiés, dont 9 prioritaires

Adopter des normes plus strictes ;

Améliorer les relations avec les peuples autochtones ;

Créer une zone d'innovation économique sur la biodiversité ;

Développer des indicateurs biodiversité accessibles ;

Intégrer la biodiversité à tous les niveaux de gouvernance ;

Intégrer la biodiversité dans les cursus scolaires ;

Intégrer les actifs naturels dans la planification ;

Opérer un changement de paradigme ;

Renforcer les capacités des instances décisionnelles.

Ces priorités s'inscrivent dans le Plan Nature et s'alignent sur les orientations de l'IPBES.

« Le Québec ne pourra prospérer que si la biodiversité est intégrée au cœur de ses décisions économiques. Ce rapport propose des pistes concrètes pour guider cette transformation et mobiliser les acteurs. », David Roy, Ateliers pour la biodiversité

« Ce travail s'inscrit dans une démarche essentielle : créer les ponts entre science, économie et gouvernance pour que la biodiversité devienne un paramètre essentiel et inhérent à nos décisions collectives. », CRABE

Prochaines étapes

Le rapport recommande de désigner les maîtres d'œuvre, soutenir et consolider les initiatives existantes, renforcer les groupes de travail intersectoriels, mobiliser les réseaux, diffuser les bonnes pratiques et assurer un suivi structuré. L'objectif : passer de la réflexion à l'action et bâtir une économie réellement en harmonie avec la biodiversité.

Télécharger le rapport

https://www.ateliersbiodiversite.org/economie-biodiversite-quebec

À propos:

Ateliers pour la biodiversité mobilise les acteurs afin qu'ils intègrent la biodiversité dans leurs décisions. APLB réalise cette mission en concevant et organisant des ateliers et des formations sur la biodiversité, et en mettant en œuvre des projets concrets.

CRABE - Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes vise à accompagner les décideurs et les parties prenantes dans l'intégration des enjeux de biodiversité et d'adaptation à la crise environnementale, grâce au développement et au transfert de connaissances scientifiques de pointe.

