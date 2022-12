Vers un secteur manufacturier encore plus automatisé - Appui de 2,2 M$ aux Industries Mélymax pour les aider à augmenter leur capacité de production

JOLIETTE, QC, le 20 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec et Investissement Québec accordent 2,2 millions de dollars aux Industries Mélymax (Mélymax) pour les aider à améliorer leur productivité. Grâce à ce projet d'une valeur de près de 7,5 millions de dollars, l'entreprise, qui fabrique des portes d'acier, souhaite en effet doubler sa capacité de production.

Le soutien financier comprend un prêt de 800 000 $ du gouvernement du Québec octroyé par l'entremise du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, ainsi qu'un prêt du même montant provenant des fonds propres d'Investissement Québec. Ces deux prêts sont consentis dans le cadre de l'initiative Productivité innovation. Une contribution remboursable de 600 000 $ est également accordée par le gouvernement du Canada par le biais du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI).

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ainsi que M. François St-Louis, député de Joliette, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui. M. St-Louis a profité de l'occasion pour visiter les installations de l'entreprise.

Les contributions gouvernementales permettront à Mélymax d'agrandir son usine, de renforcer sa chaîne de production et d'acquérir des équipements numériques. En plus d'améliorer la capacité d'entreposage, les nouvelles installations accueilleront une chambre à peinture robotisée ainsi que des robots collaboratifs visant à optimiser et à automatiser une partie du processus de préparation des portes. L'entreprise a d'ailleurs reçu l'appui du Centre collégial de transfert de technologie Inovem, affilié au Cégep de Victoriaville, pour la conception de ses robots. Les premiers essais menés en laboratoire ont démontré un potentiel notable de gain de productivité.

Citations :

« Notre gouvernement est présent pour soutenir les entreprises qui, comme Mélymax, ont de l'ambition et participent activement au dynamisme économique de leur région. Ce projet d'investissement est d'ailleurs un bel exemple de collaboration régionale, avec le Cégep de Victoriaville, pour maximiser l'automatisation des procédés d'une entreprise phare de Lanaudière! »

François St-Louis, député de Joliette

« Notre gouvernement est présent et soutient les PME comme Mélymax pour qu'elles puissent saisir les nouvelles opportunités et se tailler une place dans l'économie de demain. L'investissement accordé aujourd'hui aidera l'entreprise à surmonter différents défis, comme la pénurie de main-d'œuvre, et lui permettra de se doter d'équipements automatisés pour augmenter sa production. Mélymax sera ainsi plus compétitive et pourra répondre à la demande croissante du marché. C'est en outillant adéquatement les entreprises d'ici que nous contribuons tous ensemble à développer une économie forte, résiliente et durable. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'innovation et la robotisation font partie des solutions pour aider nos entreprises manufacturières à demeurer compétitives, surtout dans le contexte actuel de rareté de la main-d'œuvre. Les investissements de Mélymax contribueront assurément à sa croissance. Félicitations à toute l'équipe! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Grâce aux leviers de l'initiative Productivité innovation, qui allie financement et accompagnement technologique, l'équipe régionale d'Investissement Québec dans Lanaudière est fière d'avoir soutenu Mélymax dans ce projet. En automatisant ses activités et en intégrant des robots collaboratifs à certaines étapes du processus de fabrication, Mélymax sera en mesure d'accroître sa productivité et d'augmenter sa compétitivité. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1997, Mélymax se spécialise dans la fabrication de portes d'acier haut de gamme destinées notamment au secteur résidentiel.

Les revenus du marché québécois de la fabrication de portes et de fenêtres, qui regroupe plus de 130 entreprises, sont estimés à environ 3 milliards de dollars par année.

Dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, le programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, appuie les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité des entreprises d'ici et à accélérer leur croissance. L'objectif : que davantage d'entreprises misent sur l'innovation sous toutes ses formes et sur des technologies et procédés comme l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société d'État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

Le programme CERI de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux d'affaires régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

DEC sur les réseaux sociaux :

Twitter : https://twitter.com/DevEconCan

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dec-ced

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCuGx3HuidfI7gTHobNrctJA

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Sources : Pierre Lasalle, Conseiller politique, Bureau de circonscription du député de Joliette, Tél. : 450 752-6929; Romane St-Laurent, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 691‑5650; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, Courriel : [email protected]