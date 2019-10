Vers un quartier accessible pour les personnes en perte de vision

MONTRÉAL, Le 19 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Plusieurs organisations du quartier Sainte-Marie travailleront avec la Fondation INCA pour devenir plus accessibles pour les personnes vivant avec une perte de vision, une portion de la population et une clientèle grandissantes avec le vieillissement de la population ainsi qu'un bassin de candidats talentueux qui peuvent répondre de la pénurie de main-d'œuvre.

Nimâ Machouf, candidate NPD dans Laurier-Sainte-Marie, pose avec les organisateurs de la campagne Quartier accessible de la Fondation INCA : Catheryne Houde, responsable de l'accessibilité des relations gouvernementales, David Demers, directeur général, Valérie Duchatel, coordonnatrice des activités et services administratifs et Sarah Rouleau, responsable des communications et des événements spéciaux. (Groupe CNW/Fondation INCA)

Le Centre sportif Jean-Claude Malépart , le Théâtre l'Espace libre, la tour TVA, la bibliothèque Frontenac, Échappe-toi, la STM et l'Aéroport Pierre-Elliot Trudeau ont été interpellés par la campagne Quartier accessible de la Fondation INCA qui incite et aide les commerces, les organismes et les institutions publiques du quartier où se trouvent les bureaux au Québec de INCA à devenir des modèles et des pionniers en accessibilité. L'organisme national souhaite transformer ses communautés et faire de ses bureaux à travers le Canada des pôles d'accessibilité.

« Les personnes vivant avec une perte de vision devraient pouvoir se déplacer de façon autonome et sécuritaire dans le quartier, pouvoir vivre, travailler et jouer sans barrières. Elles devraient aussi pouvoir accéder aux services, connaître les points d'intérêt et ainsi participer activement à leur communauté, comme les autres citoyens », affirme David Demers, directeur général de la Fondation INCA Québec, lui-même aveugle.

Le Centre de développement communautaire du Centre-Sud (CDC) et le Café Nonnini seront les premiers à installer des bornes BlindSquare qui permettront aux personnes aveugles de naviguer de façon autonome dans leurs locaux avec un téléphone cellulaire, de savoir où se trouve l'accueil, de connaître les produits et services, ou les heures d'ouverture par exemple.

Lors de journées porte-à-porte, plus de 100 commerces du quartier Sainte-Marie ont été sensibilisés. La Fondation INCA a aussi offert une semaine complète d'ateliers gratuits du 7 au 11 octobre dernier pour outiller ceux qui souhaitaient être plus inclusifs. Les participants pouvaient par exemple apprendre comment accueillir un client ou un employé aveugle, comment rendre leurs documents ou leur site accessibles ou encore comment différentes technologies aident les personnes aveugles au quotidien.

Cette semaine de sensibilisation s'est clôturée par une soirée à laquelle étaient présents Sophie Mauzerolle , conseillère de ville district Sainte-Marie et conseillère associée à l'urbanisme et la mobilité ainsi que les candidats à l'élection fédérale Steven Guilbeault (Parti Libéral), Nima Machouf (NPD) et Michel Duchesne (Bloc Québécois) qui sont venus démontrer leur appui . « Vous n'entendrez pas beaucoup d'opposition ici ce soir sur l'importance de l'accessibilité », a affirmé Steven Guilbeault.

Politiciens, employeurs, commerçants et organismes étaient réunis pour apprendre comment ils peuvent ouvrir leurs portes aux personnes aveugles. Ils ont pu découvrir et tester des exemples de solutions d'accessibilité simples telles que les tuiles podotactiles, l'application Key2Access qui permet une traversée de rue sécuritaire, les bornes BlindSquare, etc.

La compagnie de lunettes West Groupe a profité de la campagne pour faire un don de 5 000 $ permettant ainsi d'offrir 10 téléphones intelligents à des personnes vivant avec une perte de vision. Les téléphones intelligents représentent des outils d'accessibilité portables et tout-en-un qui aident les personnes aveugles à effectuer une panoplie de tâches du quotidien.



Depuis plus de 100 ans la Fondation INCA est résolue à changer ce que cela veut dire que d'être aveugle dans la société d'aujourd'hui. L'organisme met en œuvre d'un bout à l'autre du pays des programmes novateurs et des initiatives de défense des droits qui donnent aux personnes touchées par la cécité les moyens de réaliser leurs rêves tout en éliminant les barrières afin de favoriser l'inclusion. www.inca.ca

