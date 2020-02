Vers un outil supplémentaire aux municipalités pour développer l'offre de logement social et communautaire

QUÉBEC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est à l'unanimité que mercredi matin à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont adopté la motion présentée par la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, réclamant l'élargissement du droit de préemption pour l'acquisition de terrains afin d'y développer du logement social et communautaire. C'est un droit dont se prévaut actuellement l'administration de Valérie Plante, la Ville de Montréal ayant acquis ce pouvoir dans la réforme législative de sa Charte, en 2017.

Dans son intégralité, la motion pouvait se lire ainsi : « Que l'Assemblée nationale prenne acte de l'initiative de la Ville de Montréal de se prévaloir de son droit de préemption pour quelque 300 terrains afin de se donner la possibilité d'y développer, à terme, des logements sociaux et communautaires. Qu'elle demande au gouvernement du Québec d'analyser la possibilité d'étendre ce droit de préemption pour l'acquisition de terrains en vue de l'implantation de logements sociaux et communautaires aux municipalités qui en font la demande. »

« La spéculation foncière dans la grande région de Montréal est un frein à l'acquisition de terrains destinés au logement social et abordable. Il est urgent de donner le maximum d'outils aux municipalités pour agir, surtout considérant la crise du logement que nous connaissons à l'heure actuelle. Le droit de préemption, qui permet à la ville de se réserver le droit de premier achat sur certains terrains ou immeubles, vise à faciliter le développement d'une plus grande offre de logements sociaux et abordables. Ce que je voulais en déposant ma motion, c'est que l'ensemble des parlementaires unissent leurs voix afin d'élargir ce droit de préemption à toutes les municipalités qui jugeraient pertinent de pouvoir s'en prévaloir. Je suis ainsi heureuse de constater que le gouvernement accepte d'étudier cette idée, avec l'objectif d'offrir un maximum de moyens aux municipalités, notamment dans le but de répondre à la crise du logement sévissant dans la région métropolitaine», déclare la députée de Marie-Victorin.

