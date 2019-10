Vers un nouvel hôpital à Chisasibi

CHISASIBI, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En visite dans la région, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, accompagnée de la ministre des Affaires autochtones, madame Sylvie D'Amours, a confirmé aujourd'hui que le gouvernement allait de l'avant avec le projet d'un nouvel hôpital à Chisasibi.

Cette nouvelle installation, fort attendue dans la communauté, compterait 52 lits d'hospitalisation et inclurait un volet télésanté. Elle offrirait une gamme complète de services qui doivent être offerts dans un centre hospitalier de niveau régional (ambulatoires, hospitalisation, plateau technique, soins traditionnels, services sociaux, soutien, administration et enseignement).

« Nous sommes fiers de soutenir le projet du nouvel hôpital de Chisasibi, un projet d'une grande importance pour la communauté. À terme, les usagers pourront avoir accès à une gamme étendue de soins et de services, sans avoir à se déplacer à l'extérieur de leur région. Notre gouvernement est attentif aux besoins des citoyens des différentes régions, partout au Québec : je suis fière de pouvoir le réitérer en personne aux usagers de Chisasibi et des environs. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet majeur d'infrastructure bénéficie d'un appui très fort de l'ensemble des acteurs régionaux. Je suis heureuse de pouvoir confirmer à la population que le processus est bien enclenché. Les équipes du gouvernement et du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James travaillent de concert pour réaliser ce projet porteur qui permettra de répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté. »

Sylvie D'Amours, ministre des Affaires autochtones

En raison de l'état actuel des installations et du manque d'espace, le Centre hospitalier régional de Chisasibi ne peut assumer sa mission d'hôpital régional. Mentionnons notamment que les services de chirurgie, d'endoscopie et d'obstétrique ne sont pas disponibles et que cette situation contraint la population à recevoir des soins à l'extérieur de la région. L'absence de services de médecine de jour exerce également une pression importante dans le secteur de l'urgence. Le nombre de lits de courte durée est insuffisant pour assurer une offre de service adéquate et les patients sont souvent évacués ou référés dans d'autres hôpitaux.

Inscrit au Plan québécois des infrastructures comme projet à l'étude, le projet du nouvel hôpital est présentement à l'étape de l'élaboration du dossier d'opportunité, étape qui permettra de déterminer la meilleure option à long terme pour répondre aux besoins exprimés. Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James a été autorisé à agir à titre de gestionnaire du projet.

Selon l'échéancier prévu, les premiers usagers pourraient être accueillis dès la fin 2025.

