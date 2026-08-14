VERS LA FIN DE LA GRÈVE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- À la suite d'échanges intensifs en médiation entre l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le médiateur-conciliateur a soumis aux parties une recommandation d'entente portant sur l'ensemble des points en litige.

Dans ce contexte, le comité de négociation a accepté la demande du médiateur-conciliateur de mettre fin à la grève générale illimitée. La grève prendra ainsi fin le lundi 17 août 2026 à 7 h.

Le comité de négociation de l'APIGQ présentera cette recommandation à son conseil d'administration en début de semaine prochaine. Le contenu de la recommandation sera ensuite présenté aux membres lors d'une assemblée d'information le vendredi 21 août, avant d'être soumis au vote de l'ensemble des membres.

Le comité de négociation considère qu'il s'agit d'un règlement satisfaisant, notamment au regard du contexte politique actuel. Advenant son acceptation par les membres, le SCT a convenu de recommander favorablement l'entente à ses autorités.

D'ici au vote des membres, l'APIGQ n'accordera pas d'entrevue.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Informations : Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques, [email protected]